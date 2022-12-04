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Абхазия Информ

ДЕЛЕГАЦИЯ ИЗ АБХАЗИИ ПРИНИМАЕТ УЧАСТИЕ В РОССИЙСКО-ОСЕТИНСКОМ МОЛОДЕЖНОМ ФОРУМЕ

Новости Воскресенье, 04 декабря 2022 15:31
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ДЕЛЕГАЦИЯ ИЗ АБХАЗИИ ПРИНИМАЕТ УЧАСТИЕ В РОССИЙСКО-ОСЕТИНСКОМ МОЛОДЕЖНОМ ФОРУМЕ

Сухум. 4 декабря 2022. Абхазия-Информ. Делегация из Республики Абхазия принимает участие во втором Российско-осетинском молодежном форуме, который проходит с 3 по 6 декабря в Южной Осетии.Нашу республику представляют Жанна Айба, Нодар Камкия, Андрей Салия, Нарсоу Габлия. Возглавляет делегацию Алиас Акаба.

В молодежном форуме, также принимают участие представители молодежи Луганской и Донецкой Народных Республик, Южной и Северной Осетии, осуществляющих деятельность в сфере молодежной политики. Мероприятие направлено на развитие международного молодежного сотрудничества, стимулирование проектной деятельности молодых людей, а также укрепление дружественных связей.

В рамках форума пройдут два круглых стола, где будут затронуты актуальные проблемы молодежной политики. Один из них на тему: «Межнациональный молодежный диалог. Национальные молодежные инициативы». Участники выступят с докладами о том, как они видят будущее молодежной политики и развитие своей республики.

Делегация на форум командирована Государственным комитетом по делам молодежи и спорту.

Прочитано 40 раз Последнее изменение Воскресенье, 04 декабря 2022 15:35

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