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Абхазия Информ

ШАХМАТИСТ ИЗ АБХАЗИИ ЗАВОЕВАЛ ПУТЕВКУ В ВЫСШУЮ ЛИГУ ПЕРВЕНСТВА РОССИИ

Новости Воскресенье, 04 декабря 2022 15:36
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ШАХМАТИСТ ИЗ АБХАЗИИ ЗАВОЕВАЛ ПУТЕВКУ В ВЫСШУЮ ЛИГУ ПЕРВЕНСТВА РОССИИ

Сухум. 4 декабря 2022. Абхазия-Информ. Шахматист из Абхазии Тристан Кварацхелия завоевал путевку в высшую лигу первенства России.

Путевку в высшую лигу Тристан завоевал на первенстве Южного федерального округа по шахматам среди юношей до 17 лет (2007-2008 г. р.), который проходил в с. Ольгинка Туапсинского района Краснодарского края.

Тристан Кварацхелия вошел в четверку лидеров, а также прибавил к своему рейтингу в классических шахматах 117 пунктов. Спортсмен представлял Краснодарский край.

Пятнадцатилетний Тристан учится в 10 классе средней школы № 1 имени Баграта Шинкуба. Шахматами занимается с шести лет. На данном этапе занимается у тренера из Сочи, международного мастера Мирана Оганьяна.

В августе текущего года Тристан стал первым победителем из Абхазии за 19 лет проведения шахматного фестиваля «Абхазия Опен».

Прочитано 34 раз Последнее изменение Воскресенье, 04 декабря 2022 15:38

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