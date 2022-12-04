РАБОЧЕЕ СОВЕЩАНИЕ С ПЕДИАТРАМИ РЕСПУБЛИКИ
Сухум. 4 декабря 2022. Абхазия-Информ. Глава Минздрава Эдуард Бутба провел рабочее совещание с педиатрами республики. В нем приняли участие заместители министра Вахтанг Вардания и Саида Делба, начальник управления лечебно-профилактической помощи Батал Кация, главный педиатр страны Ангелина Отырба, главный специалист управления лечебно-профилактической помощи Есма Гуния.
На совещании обсудили работу детских врачей во всех районах республики.
Медики рассказали, как обстоят дела в их медучреждениях, озвучили проблемы. Главной из них специалисты считают снижение приверженности населения к вакцинопрофилактике.
Эдуард Бутба отметил, что необходимо усилить разъяснительную работу, особенно в медучреждениях.
«Врач должен грамотно и профессионально объяснить необходимость проведения прививки ребенку. Культура вакцинации, культура бережного, ответственного отношения к здоровью должна начинаться с рождения», – сказал он.
Замминистра Саида Делба отметила, что немаловажной проблемой является нехватка специалистов.
«Особенно остро этот дефицит мы ощущаем в Республиканской детской больнице, нам нужно находить выход из ситуации», – подчеркнула она.
Главный внештатный педиатр Ангелина Отырба рассказала, что всего в республике 33 педиатра, но этого количества не хватает.
При этом, министра Эдуарда Бутба проинформировали, что работы по повышению квалификации педиатров не прекращаются. В скором времени врачи и медсестры пройдут сертификационные курсы по проведению проб Манту, Диаскин теста и БЦЖ, а также курсы раннего выявления скрытых форм туберкулёза.
На совещании обсудили обеспечение медучреждений медикаментами и вакцинами, а также условия, в которых врачи осуществляют свою деятельность.
Министр Эдуард Бутба, подводя итог большого совещания с педиатрами республики, подчеркнул, что необходимо повысить уровень взаимодействия между врачами поликлиник, центральных районных больниц и родильных домов.
Об этом сообщает сайт Минздрава.
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