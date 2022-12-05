В РУСДРАММЕ СОСТОИТСЯ ПРЕМЬЕРА СПЕКТАКЛЯ «СОФИЧКА»

«Софичка» – пронзительная история жизни простой абхазской девушки из села Чегем. Через призму жизни главной героини Фазиль Искандер ведет разговор о главных человеческих ценностях: нравственности, смысле жизни, любви, верности, прощении. «Софичка» – это масштабное, эпическое полотно о сложной судьбе абхазского народа в XX веке.

Как отметил гендиректор театра Ираклий Хинтба, «рассказывая о жизни своей героини – Софичке, Фазиль Искандер говорит нам, сегодняшним, об экзистенциальной необходимости сохранения Дома – Абхазии, вместилища духа и жизненной силы нашего народа».

«Наш театр носит имя Фазиля Искандера. Поэтому в репертуаре обязательно должны быть спектакли по произведениям нашего великого соотечественника. Надо максимально пропагандировать творчество Фазиля Искандера, потому что оно позволяет читателю в любой точке земного шара заглянуть в то, что называется душой абхазского народа. Человек, живущий в любой стране мира, читая произведения Искандера, поймет, кто такие абхазы, почему они уникальны, в чем и самобытность, и в чем их роль в мировом культурном, цивилизационном процессе», – сказал Хинтба.

Нынешняя постановка «Софички» создается на основе имевшего колоссальный успех дипломного спектакля Абхазского курса Театрального института им. Щукина, но премьера РУСДРАМа – совершенно новый спектакль, с уникальной сценографией, историческими костюмами и реквизитом, с профессиональной работой художника по свету и специально написанной музыкой.

Режиссер спектакля – заслуженный работник культуры Республики Абхазия Елена Одинцова, которая была педагогом и художественным руководителем абхазского курса. Вспоминая о том, как реализовывалась студенческая постановка, Елена Одинцова призналась, что не все было гладко.

«Наверное, это наша внутренняя кухня, о которой не нужно никому знать, но в середине третьего курса на экзамене по мастерству, когда мы показывали заявку на спектакль «Софичка», у меня созрело решение от постановки отказаться. Но на показ приехал Ираклий Хинтба... Он подошёл ко мне и сказал, что театру должны присвоить имя Фазиля Искандера, что было бы здорово, если бы мы доделали спектакль... Кафедра единогласно поддержала нашу заявку. Я засучила рукава», – вспоминает Одинцова.

Режиссер в процессе репетиций в РУСДРАМе отметила профессиональный рост своих выпускников, которые стали ведущими артистами труппы театра.

«Они дисциплинированы, требовательны прежде всего к себе, по-щукински готовятся к каждой репетиции. Вообще, очень трогательно проявляют свое отношение к этой работе, помогают друг другу. Я вижу эту разницу, перемену, которая произошла с каждым из них за четыре года работы в профессиональном театре. Верю, что нашему спектаклю это пойдет только на пользу. Конечно, я мечтала, что вернувшись домой, ребята будут играть этот спектакль», – поделилась Елена Одинцова.

Заглавную роль в премьерном спектакле исполняет актриса Театра Искандера Аманда Кварацхелия.

«Спектакль «Софичка» о любви, о кратковременном счастье, о воле к жизни, о скоротечности жизни, о прощении. Вы только представьте, как велика была любовь и верность Софички к мужу, что духовная связь с ним, умершим, поддерживала 30 лет ее жизненную силу. В наше время сложно представить себе человека таких моральных принципов и устоев! И я убеждена, что этот спектакль нужно смотреть, что нужно читать произведения Фазиля Искандера, тем более в наше время, когда, цитируя «Рассказ мула старого Хабуга», «бесчестие нависло над нашим домом и готово очумить нас позором». В наше время такая литература нужна в противовес пустоте, безнравственности, жестокости современного мира», – убеждена молодая актриса.

Художник по костюмам Наташа Шпанова, художник по декорациям Виталий Кацба. По их словам, если по декорациям больше условностей, то по костюмам и реквизиту максимально приблизились к той эпохе, о которой идет речь в произведении Искандера.

«Костюмы отразят крой абхазского костюма начала ХХ века. Но все это будет не музейные, статуарные блестящие костюмы, а сшитые руками, «выстиранные на речке вещи, принесенные в корзине домой». Нам пришлось совершить подвиг и за три недели создать с нуля сотни аутентичных костюмов с карманами, платками, пуговицами и завязками», – рассказала Наташа Шпанова.

Премьерные показы спектакля «Софичка» пройдут в РУСДРАМе 9 и 10 декабря. Билеты можно приобрести в кассе театра и онлайн на сайте, а также в офисах «А-мобайл» по всей Абхазии.