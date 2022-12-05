МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ АБХАЗИИ ПРОВЕДЕТ ВЫСТАВКУ «ЛУЧШАЯ РАБОТА ГОДА»

Сухум. 5 декабря 2022. Абхазия-Информ. Выставка «Лучшая работа года» проводится Министерством культуры совместно с Союзом художников Абхазии с 2001 года. Торжественное открытие состоится 6 декабря в 13.00.

В этом году в экспозиции представлены произведения живописи, графики, скульптуры, ДПИ, созданные в течении года.

Посетить выставку в ЦВЗ (Большой зал) можно до 13 декабря.

Об этом сообщает пресс-служба Минкультуры.