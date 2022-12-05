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Абхазия Информ

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ АБХАЗИИ ПРОВЕДЕТ ВЫСТАВКУ «ЛУЧШАЯ РАБОТА ГОДА»

Новости Понедельник, 05 декабря 2022 13:28
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МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ АБХАЗИИ ПРОВЕДЕТ ВЫСТАВКУ «ЛУЧШАЯ РАБОТА ГОДА»

Сухум. 5 декабря 2022. Абхазия-Информ. Выставка «Лучшая работа года» проводится Министерством культуры совместно с Союзом художников Абхазии с 2001 года. Торжественное открытие состоится 6 декабря в 13.00. 

Ежегодно государственная комиссия, согласно положению о проведении конкурса выбирает троих победителей. 

В этом году в экспозиции представлены произведения живописи, графики, скульптуры, ДПИ, созданные в течении года.

Посетить выставку в ЦВЗ (Большой зал) можно до 13 декабря. 

Об этом сообщает пресс-служба Минкультуры.

Прочитано 9 раз Последнее изменение Понедельник, 05 декабря 2022 13:29

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