НАЧАТА ПРОВЕРКА ИНФОРМАЦИИ О ВОЗМОЖНОЙ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ УГРОЗЕ
Новости Понедельник, 05 декабря 2022 13:31
Сухум. 5 декабря 2022. Абхазия-Информ. На днях в соцсетях появились сообщения о том, что в республике планируются террористические акты со стороны спецслужб Грузии.
Служба государственной безопасности проводит комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на проверку информации о возможной террористической угрозе на территории Республики Абхазия.
В связи, с чем СГБ РА призывает граждан сохранять спокойствие, не поддаваться на провокации и проявлять бдительность.
Телефон горячей линии +7 (840) 226-98-98