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Абхазия Информ

НАЧАТА ПРОВЕРКА ИНФОРМАЦИИ О ВОЗМОЖНОЙ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ УГРОЗЕ

Новости Понедельник, 05 декабря 2022 13:31
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НАЧАТА ПРОВЕРКА ИНФОРМАЦИИ О ВОЗМОЖНОЙ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ УГРОЗЕ

Сухум. 5 декабря 2022. Абхазия-Информ. На днях в соцсетях появились сообщения о том, что в республике планируются террористические акты со стороны спецслужб Грузии.

Служба государственной безопасности проводит комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на проверку информации о возможной террористической угрозе на территории Республики Абхазия.

В связи, с чем СГБ РА призывает граждан сохранять спокойствие, не поддаваться на провокации и проявлять бдительность.

Телефон горячей линии +7 (840) 226-98-98

Прочитано 7 раз Последнее изменение Понедельник, 05 декабря 2022 13:32

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