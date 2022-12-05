НАЧАТА ПРОВЕРКА ИНФОРМАЦИИ О ВОЗМОЖНОЙ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ УГРОЗЕ

Сухум. 5 декабря 2022. Абхазия-Информ. На днях в соцсетях появились сообщения о том, что в республике планируются террористические акты со стороны спецслужб Грузии.

Служба государственной безопасности проводит комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на проверку информации о возможной террористической угрозе на территории Республики Абхазия.