НЕЗАКОННОЕ ХРАНЕНИЕ НАРКОТИЧЕСКОГО ВЕЩЕСТВА
Сухум. 5 декабря 2022. Абхазия-Информ. В Сухумском районе изъято наркотическое средство в особо крупном размере – высушенный «каннабис», весом порядка 290 грамм. Сотрудники уголовного розыска и милиции общественной безопасности районного отдела внутренних дел обнаружили его в подсобном помещении домовладения жителя с. Нижняя Эшера.
Владелец запрещенного вещества Баличев Юрий Анатольевич 1978 г.р. задержан, в отношении последнего возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 223 УК РА и избрана мера пресечения – арест.
Об этом сообщает сайт МВД Абхазии.