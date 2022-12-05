НЕЗАКОННОЕ ХРАНЕНИЕ НАРКОТИЧЕСКОГО ВЕЩЕСТВА

Сухум. 5 декабря 2022. Абхазия-Информ. В Сухумском районе изъято наркотическое средство в особо крупном размере – высушенный «каннабис», весом порядка 290 грамм. Сотрудники уголовного розыска и милиции общественной безопасности районного отдела внутренних дел обнаружили его в подсобном помещении домовладения жителя с. Нижняя Эшера.