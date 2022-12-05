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Абхазия Информ

НЕЗАКОННОЕ ХРАНЕНИЕ НАРКОТИЧЕСКОГО ВЕЩЕСТВА

Новости Понедельник, 05 декабря 2022 13:33
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НЕЗАКОННОЕ ХРАНЕНИЕ НАРКОТИЧЕСКОГО ВЕЩЕСТВА

Сухум. 5 декабря 2022. Абхазия-Информ. В Сухумском районе изъято наркотическое средство в особо крупном размере – высушенный «каннабис», весом порядка 290 грамм. Сотрудники уголовного розыска и милиции общественной безопасности районного отдела внутренних дел обнаружили его в подсобном помещении домовладения жителя с. Нижняя Эшера. 

Владелец запрещенного вещества Баличев Юрий Анатольевич 1978 г.р. задержан, в отношении последнего возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 223 УК РА и избрана мера пресечения – арест.

Об этом сообщает сайт МВД Абхазии.

Прочитано 3 раз Последнее изменение Понедельник, 05 декабря 2022 13:35

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