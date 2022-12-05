РОССИЙСКИМ ТУРИСТАМ ПЕРЕЧИСЛИЛИ ПРЕИМУЩЕСТВА ЗИМНЕГО ОТДЫХА В АБХАЗИИ

С наступлением новогоднего сезона цены на отдых в этой стране вырастут, хотя и останутся доступными. Так, тур в пансионат на двоих на четыре ночи можно приобрести за 6,4 тыс. рублей, а за пребывание в комфортабельном отеле придется заплатить 32 тысячи, пишет РИА Новости.

Сухум. 5 декабря 2022. Абхазия-Информ. Развлечений в Абхазии немного, в основном путешественники едут сюда за впечатлениями, мягким климатом и вкусной едой.

Также Абхазия – отличное место для гастрономического туризма. Можно отправиться на сыроварни, чтобы продегустировать копченый сулугуни. Обязательно стоит попробовать и местный мед.

Еще одна причина решиться на поездку в республику – это сезон мандаринов, которые можно есть прямо с ветки. Именно они стали самым популярным сувениром, который увозят с собой туристы.