ПЛАН ПО НАЛОГАМ И СБОРАМ ЗА 11 МЕСЯЦЕВ 2022 ГОДА ВЫПОЛНЕН НА129%

Сухум. 5 декабря 2022. Абхазия-Информ. По итогам деятельности Министерства по налогам и сборам Республики Абхазия и инспекций по городу Сухум и районам за одиннадцать месяцев 2022 года в бюджет Республики Абхазия поступило налоговых платежей на сумму 3 935,0 млн руб. при плане 3 051,4 млн руб. Выполнение составило 129%.

Суммарная разница плана по сравнению с фактическими поступлениями налоговых платежей составила 883,6 млн. руб. Динамика поступления по сравнению с аналогичным периодом 2021 года составила 127%, что в суммарном выражении – 840,7 млн. руб.

Поступления налоговых платежей по районам за одиннадцать месяцев 2022 года составили:



По г. Сухум – при плане 1 537,0 млн руб. поступило 1 884,5 млн руб. выполнение 123%.



По Гагрскому району – при плане 795,0 млн руб. поступило 1 091,6 млн руб. выполнение 137%.



По Гудаутскому району – при плане 302,1 млн руб. поступило 426,4 млн руб. выполнение 141%.



По Сухумскому району – при плане 155,0 млн руб. поступило 162,5 млн руб. выполнение 105%.



По Гулрыпшскому району – при плане 66,7 млн руб. поступило 92,1 млн руб. выполнение 138%.



По Очамчырскому району – при плане 125,7 млн руб. поступило 178,4 млн руб. выполнение 142%.



По Ткуарчалскому району – при плане 27,8 млн руб. поступило 50,5 млн руб. выполнение 182%.



По Галскому району – при плане 41,9 млн руб. поступило 49,0 млн руб. выполнение 117%.