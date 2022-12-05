ДЕЛЕГАЦИЯ АБХАЗИИ ОТПРАВИЛАСЬ В МОСКВУ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОЧЕРЕДНОГО ЗАСЕДАНИЯ МПК
Сухум. 5 декабря 2022. Абхазия-Информ. Премьер-министр Александр Анкваб и члены абхазской части Межправительственной комиссии по социально- экономическому сотрудничеству между Республикой Абхазия и Российской Федерацией (МПК) сегодня отправились в Москву для участия в очередном заседании МПК, которое состоится 6 декабря.
В состав абхазской делегации входят: руководитель Администрации президента Джансух Нанба, вице-премьеры Кристина Озган и Владимир Делба, министры: юстиции – Анри Барциц, социального обеспечения и демографической политики Руслан Аджба, председатель Госкомимущества Беслан Кубрава, заместитель министра иностранных дел Одиссей Бигвава, первый заместитель председателя Государственного таможенного комитета Алиас Лабахуа, помощник премьер-министра Дмитрий Шамба, начальник Управления капитального строительства республики Тимур Агрба, начальник управления государственных инвестиционных программ министерства экономики Астанда Камлия.
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