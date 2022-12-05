ДЕЛЕГАЦИЯ АБХАЗИИ ОТПРАВИЛАСЬ В МОСКВУ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОЧЕРЕДНОГО ЗАСЕДАНИЯ МПК

Сухум. 5 декабря 2022. Абхазия-Информ. Премьер-министр Александр Анкваб и члены абхазской части Межправительственной комиссии по социально- экономическому сотрудничеству между Республикой Абхазия и Российской Федерацией (МПК) сегодня отправились в Москву для участия в очередном заседании МПК, которое состоится 6 декабря.