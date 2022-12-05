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Абхазия Информ

НОВОГОДНЯЯ ГУМАНИТАРНАЯ АКЦИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ ДОНЕЦКОЙ И ЛУГАНСКОЙ НАРОДНЫХ РЕСПУБЛИК, ХЕРСОНСКОЙ И ЗАПОРОЖСКОЙ ОБЛАСТЕЙ

Новости Понедельник, 05 декабря 2022 20:47
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НОВОГОДНЯЯ ГУМАНИТАРНАЯ АКЦИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ ДОНЕЦКОЙ И ЛУГАНСКОЙ НАРОДНЫХ РЕСПУБЛИК, ХЕРСОНСКОЙ И ЗАПОРОЖСКОЙ ОБЛАСТЕЙ

Сухум. 5 декабря 2022. Абхазия-Информ. В Абхазии готовится отправка гуманитарной помощи для жителей Донецкой и Луганской народных республик, а также для Херсонской и Запорожской областей.

Президент Аслан Бжания провел встречу с представителями бизнес сообщества, где обсуждался вопрос организации гуманитарного груза для юных жителей новых российских регионов. 

Глава государства призвал предпринимателей Абхазии активно принять участие в оказании гуманитарной помощи. 

Президент подчеркнул, что многие жители Абхазии изъявили желание принять участие в новогодней гуманитарной акции в помощь детям Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей. Они приняли решение собрать мандарины со своих участков и отправить их в подарок к Новому году. 

В связи с этим, министру по чрезвычайным ситуациям Абхазии Льву Квициния была поручена организация пунктов сбора мандаринов во всех городах республики. Они будут размещены на главных площадях городов, куда жители смогут принести свой урожай.

Президент Аслан Бжания отметил: «Совсем скоро Новый год, который для многих неизменно ассоциируется с запахом спелых мандаринов. Ощущение праздника особенно важно тем детям, которые переживают не самые простые времена. И мы с вами должны это праздник устроить».

Об этом сообщает сайт главы государства.

Прочитано 14 раз Последнее изменение Понедельник, 05 декабря 2022 20:52

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