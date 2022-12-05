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Абхазия Информ

УСПЕШНОЕ ВЫСТУПЛЕНИЕ АБХАЗСКИХ БОКСЕРОВ

Новости Понедельник, 05 декабря 2022 20:52
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УСПЕШНОЕ ВЫСТУПЛЕНИЕ АБХАЗСКИХ БОКСЕРОВ

Сухум. 5 декабря 2022. Абхазия-Информ. В городе Надыме Ямало-Ненецкого автономного округа прошел XX традиционный турнир по боксу посвященный памяти первого генерального директора «Надымгазпрома» Владислава Стрижова, с привлечением спортсменов дружественных государств.

Перед открытием турнира участники и почетные гости посетили городскую набережную, где работники культуры подарили им шарфы с символикой, и возложили цветы к памятным местам.В спортивной школе «Арктика» на ринг вышли 60 боксеров из России, Белоруссии, Киргизии и Абхазии.

Как отмечают организаторы, два дня турнира вылились в 45 поединков, разыграно 15 комплектов наград.

По итогам турнира спортсмены из Абхазии завоевали две золотые и две серебряные медали.

Победителями турнира стали Эдуард Давтян (в/к 66 кг) и Леон Лагвилава (в/к 70 кг). Серебряными призерами соревнования стали Карапет Элекчян (в/к 52 кг) и Грант Кесян (в/к 80 кг).

Леона Лагвилава тренирует Давид Авидзба, а Эдуарда Давтяна, Карапета Элекчяна и Гранта Кесяна тренирует Эдуард Депелян.

Прочитано 12 раз Последнее изменение Понедельник, 05 декабря 2022 21:00

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