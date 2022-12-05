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Абхазия Информ

ИГОРЬ АДЛЕЙБА ПРОВЕДЕТ РЕЙТИНГОВЫЙ БОЙ НА ДЕКАБРЬСКОМ ТУРНИРЕ RCC BOXING PROMOTIONS

Новости Понедельник, 05 декабря 2022 21:00
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ИГОРЬ АДЛЕЙБА ПРОВЕДЕТ РЕЙТИНГОВЫЙ БОЙ НА ДЕКАБРЬСКОМ ТУРНИРЕ RCC BOXING PROMOTIONS

Сухум. 5 декабря 2022. Абхазия-Информ. 11 декабря в Екатеринбурге состоится большой Вечер бокса от RCC Boxing Promotions. В насыщенном шоу выступят не только звезды мирового бокса, но и спортсмены с большим будущим.

В основном карде турнира проведет восьмираундовый бой абхазский боксер Игорь Адлейба (13-0-2), его соперником будет Максим Черничук (4-0).

Сейчас Игорь готовится к поединку, проходит учебно-тренировочные сборы в Екатеринбурге.

Игорь Адлейба дебютировал в боксе в 2017 году и уже через два года стал чемпионом мира WBO среди молодежи, является обладателем Кубка мира по кикбоксингу (фул контакт). На профессиональном ринге он провел 15 поединков, на счету спортсмена 13 побед и 2 ничьи.

За спиной Максима Черничук четыре боя, во всех он одержал победу.

Прочитано 11 раз Последнее изменение Понедельник, 05 декабря 2022 21:04

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