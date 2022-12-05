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Абхазия Информ

НЕСТОР ЦУЖБА СТАЛ ПОБЕДИТЕЛЕМ ПЕРВЕНСТВА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ТЕННИСУ

Новости Понедельник, 05 декабря 2022 21:04
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НЕСТОР ЦУЖБА СТАЛ ПОБЕДИТЕЛЕМ ПЕРВЕНСТВА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ТЕННИСУ

Сухум. 5 декабря 2022. Абхазия-Информ. Участие в турнире приняли около 150 спортсменов из регионов России.

Нестор Цужба выступал в возрастной категории 9-10 лет и за весь турнир проиграл всего 1 гейм.

Нестор является воспитанником директора Республиканской теннисной школы Абхазии имени Арзамета Тарба, мастер спорта Абхазии, тренера по теннису Элизабет Акуция.

Как отмечает Федерация тенниса Тюменской области для теннисистов турнир имеет большое значение, так как успешное выступление на нем позволит спортсменам улучшить свои рейтинговые показатели. За каждый проход в следующий круг спортсменам начислялись очки, которые затем будут занесены в общероссийский рейтинг.

В дальнейшем благодаря своему рейтингу теннисисты смогут заявиться для участия в более крупных соревнованиях.

Прочитано 9 раз Последнее изменение Понедельник, 05 декабря 2022 21:10

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