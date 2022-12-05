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Абхазия Информ

ТИМУР БУТБА И АЛЬБЕРТ КИРАКОСЯН - ЧЕМПИОНЫ РОССИИ ПО КОСИКИ КАРАТЭ

Новости Понедельник, 05 декабря 2022 21:07
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ТИМУР БУТБА И АЛЬБЕРТ КИРАКОСЯН - ЧЕМПИОНЫ РОССИИ ПО КОСИКИ КАРАТЭ

Сухум. 5 декабря 2022. Абхазия-Информ. В городе Электростали Московской области прошли чемпионат и первенство России по косики каратэ.

Награды оспаривали около 350 спортсменов из 17 регионов России, также по приглашению руководства Федерации спортивного контактного каратэ России в чемпионате приняли участие три спортсмена из Республики Абхазия.

Награды разыгрывались в 35 весовых категориях среди детей и юношей и в шести – среди взрослых. По итогам турнира абхазские спортсмены заняли два первых и одно третье место.

Первые места заняли Альберт Киракосян и Тимур Бутба, Ярна Маргания заняла третье место.

Тренирует спортсменов президент Федерации косики каратэ сериндзирю Республики Абхазия, заслуженный тренер Абхазии Демис Адлейба.

Спортсмены на соревнования командированы при поддержке Государственного комитета по делам молодежи и спорту и родительского комитета федерации.

Прочитано 9 раз Последнее изменение Понедельник, 05 декабря 2022 21:10

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