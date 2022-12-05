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ИТАЛИЯ ПРИОСТАНОВИЛА РАССМОТРЕНИЕ НОВОГО ПАКЕТА ПОСТАВОК ОРУЖИЯ УКРАИНЕ
ноября 02 2022
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НАЗВАНО НАСТОЯЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ПОГИБШИХ РОССИЙСКИХ ВОЕННЫХ В ЗОНЕ ПРОВЕДЕНИЯ СПЕЦОПЕРАЦИИ
сентября 21 2022
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Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
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ВВОДИТСЯ НОВЫЙ ГРАФИК ОГРАНИЧЕНИЯ НА ПОДАЧУ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

Новости Понедельник, 05 декабря 2022 21:10
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ВВОДИТСЯ НОВЫЙ ГРАФИК ОГРАНИЧЕНИЯ НА ПОДАЧУ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

Сухум. 5 декабря 2022. Абхазия-Информ. РУП «Черноморэнерго» сообщает: в связи дефицитом потребления электроэнергии свыше 30 млн киловатт-часов, с 7 декабря 2022 года вводится график ограничения на подачу электроэнергии.

 

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Прочитано 9 раз Последнее изменение Понедельник, 05 декабря 2022 21:13

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