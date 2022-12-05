ВВОДИТСЯ НОВЫЙ ГРАФИК ОГРАНИЧЕНИЯ НА ПОДАЧУ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
Новости Понедельник, 05 декабря 2022 21:10
Сухум. 5 декабря 2022. Абхазия-Информ. РУП «Черноморэнерго» сообщает: в связи дефицитом потребления электроэнергии свыше 30 млн киловатт-часов, с 7 декабря 2022 года вводится график ограничения на подачу электроэнергии.
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