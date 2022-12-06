АЛЕКСАНДР АНКВАБ И АЛЕКСАНДР НОВАК ПОДПИСАЛИ ПРООТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ МПК

Сухум. 6 декабря 2022. Абхазия-Информ. В Москве состоялось очередное ХIХ заседание Межправительственной комиссии по социально-экономическому сотрудничеству между Республикой Абхазия и Российской Федерацией под председательством премьер-министра Республики Абхазия Александра Анкваба и заместителя председателя правительства Российской Федерации Александра Новака.

Новак открыл заседание словами приветствия: «Рады приветствовать наших коллег в Москве, последнее заседание проводилось в декабре 2021 года, безусловно, работа не останавливалась, проводили консультации дистанционно, решались вопросы посредством плотного межведомственного взаимодействия. При поддержке Российской Федерации в Республике Абхазия реализуются проекты в рамках Инвестпрограммы содействия социально-экономического развития. Уже сверстана Инвестпрограмма на очередной цикл, разработана и утверждена Государственная программа социально-экономического развития республики на период до 2025 года. Она объединила в себе все инструменты для развития экономики республики и повышения качества жизни ее граждан. Российские и абхазские коллеги плотно работают над выполнением программы формирования общего социального и экономического пространства между Россией и Абхазией на основе гармонизации законодательства с российским. Программа была подписана на полях встречи президентов наших стран - Владимира Путина и Аслана Бжания. Эти документы являются активной основой для поступательного развития наших отношений по всем направлениям, создают векторы дальнейшей работы. Их полноценная реализация должна способствовать решению наиболее важных для Абхазии проблем, связанных с развитием промышленного производства, продвижением малого и среднего бизнеса, туризма, модернизацией энергетической системы. Наш стратегический партнер (Абхазия) и союзник ритмично развивает политический диалог, взаимодействие во внешне политической сфере, торгово-экономических, культурных и гуманитарных связях. Несмотря на политические угрозы, Абхазия продолжает устанавливать и поддерживать контакты с зарубежными странами, активизировать межпарламентские связи».

Александр Анкваб: «Уже длительное время Российская Федерация оказывает существенную помощь Республике Абхазия в развитии, укреплении границ в ответ на внешние и внутренние угрозы. О результатах совместной с Россией работы можно говорить, опираясь на динамику развития конкретных отраслей. Это и курортная сфера, и сельское хозяйство, и промышленность. В социальном направлении достигнута основная цель – помощь чувствуют наши пенсионеры. Россия в течение длительного времени постоянно выполняет свои обязательства, зафиксированные теми или иными документами о сотрудничестве. И сегодняшний диалог в узком составе Межправкомиссии еще раз подтвердил, что круг вопросов не уменьшается, мы расширяем наше взаимодействие во многих сферах. Наращивать круг вопросов раз от раза – это уже традиция и устойчивая тенденция».

В повестке дня значились вопросы рассмотрения проекта Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Республики Абхазия на 2023 – 2025 годы. Кроме этого, в рамках встречи стороны обсудили ведомственное взаимодействие, вопросы энергообеспечения республики и пенсионного обеспечения граждан России, проживающих в Абхазии, а также другие вопросы развития абхазо-российских отношений.

Участники проанализировали ход реализации программы формирования общего социального и экономического пространства между Россией и Абхазией. Программа построена на основе гармонизации законодательства двух стран в банковской сфере, энергетике, таможенном регулировании, нетарифном и техническом регулировании, экспортном контроле, валютном и инвестиционном законодательстве.

По данным встречи, из 45 мероприятий программы гармонизации реализованы 16, среди которых 5 двусторонних соглашений, 3 закона Абхазии, нормативные акты Абхазии в сфере составления отчетности об исполнении бюджетов, ведения кассового плана и ряд других документов. Реализацию 8 мероприятий в сфере миграции, здравоохранения, образования, картографии и налогооблажения решено перенести на 2023 год.

Стороны обсудили реализацию «дорожной карты» по оптимизации энергообеспечения Абхазии, которая включает мероприятия по восстановлению электросетевой инфраструктуры страны, урегулирование тарифов на электроэнергию до экономически обоснованного уровня и внесение изменений в законодательство в сфере энергетики.

По итогам заседания подписан Протокол ХIХ заседания Межправительственной комиссии по социально-экономическому сотрудничеству между Республикой Абхазия и Российской Федерацией.

Об этом сообщает сайт КМ Абхазии.