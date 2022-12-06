СОВЕЩАНИЕ С РУКОВОДИТЕЛЯМИ СИЛОВЫХ СТРУКТУР
Новости Вторник, 06 декабря 2022 16:46
Сухум. 6 декабря 2022. Абхазия-Информ. Президент Аслан Бжания провел очередное совещание с руководителями силовых структур, на котором обсуждалось исполнение данных ранее главой государства поручений о появившихся в социальных сетях документах о якобы имевших место хищениях средств в энергетической отрасли.
Руководители силовых структур доложили Аслану Бжания о проделанной работе, а также обсудили дальнейшие цели и задачи по данному вопросу.
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