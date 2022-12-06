ГТК ДОСРОЧНО ВЫПОЛНИЛ ПЛАН ЗА 2022 ГОД ВЫПОЛНЕН НА 107%

Сухум. 6 декабря 2022. Абхазия-Информ. По состоянию на 1 декабря объем начислений таможенных платежей составил 258,2 млн руб ., что от плановых показателей на 14,4 млн руб. больше, план за ноябрь выполнен на 106% .

При плане на 2022 год в 2 млрд 496,6 млн руб. за 11 месяцев 2022 года объем начислений таможенных платежей составил 2 млрд 672,4 млн руб ., что от плановых показателей на 175,8 млн руб. больше. План за 2022 год выполнен на 107%.