ГТК ДОСРОЧНО ВЫПОЛНИЛ ПЛАН ЗА 2022 ГОД ВЫПОЛНЕН НА 107%
Новости Вторник, 06 декабря 2022 16:51
Сухум. 6 декабря 2022. Абхазия-Информ. По состоянию на 1 декабря объем начислений таможенных платежей составил 258,2 млн руб., что от плановых показателей на 14,4 млн руб.больше, план за ноябрь выполнен на 106%.
При плане на 2022 год в 2 млрд 496,6 млн руб. за 11 месяцев 2022 года объем начислений таможенных платежей составил2 млрд 672,4 млн руб., что от плановых показателей на 175,8 млн руб.больше.
План за 2022 год выполнен на 107%.
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