ВСТРЕЧА СПОРТИВНЫХ КОМАНД МО АБХАЗИИ И 7-ОЙ РОССИЙСКОЙ БАЗЫ
Новости Вторник, 06 декабря 2022 17:00
Сухум. 6 декабря 2022. Абхазия-Информ. На стадионе «Динамо» в г. Сухум состоялся товарищеский матч по футболу между командами Министерства обороны Республики Абхазия и 7-й военной базы Министерства обороны Российской Федерации.
Встреча спортивных команд приурочена к началу зимнего периода обучения 2023 учебного года.
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