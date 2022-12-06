ВСТРЕЧА СПОРТИВНЫХ КОМАНД МО АБХАЗИИ И 7-ОЙ РОССИЙСКОЙ БАЗЫ

Сухум. 6 декабря 2022. Абхазия-Информ. На стадионе «Динамо» в г. Сухум состоялся товарищеский матч по футболу между командами Министерства обороны Республики Абхазия и 7-й военной базы Министерства обороны Российской Федерации.

Встреча спортивных команд приурочена к началу зимнего периода обучения 2023 учебного года.