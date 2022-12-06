РЕКОНСТРУКЦИЕЙ АЭРОПОРТА СУХУМА ЗАЙМЕТСЯ РОССИЙСКИЙ ИНВЕСТОР

«Инвестор почти определен», – сказал премьер, добавив, что окончательный выбор будет сделан уже скоро.

Сухум. 6 декабря 2022. Абхазия-Информ. МОСКВА. ИНТЕРФАКС. Власти Абхазии почти определились с инвестором для реконструкции аэропорта Сухума, это будет российский инвестор, заявил премьер-министр Абхазии Александр Анкваб журналистам во вторник.

«Да, конечно, это будет российский инвестор, несомненно», – сказал он, не уточнив других подробностей.

По словам Анкваба, условный срок ввода обновленного аэропорта в эксплуатацию – конец 2024 года.

Аэропорт расположен вблизи села Бабушара Гулрыпшского района, в 18 км от столицы Абхазии. Он построен в середине 1950-х годов и несколько раз модернизировался. Аэропорт был закрыт по распоряжению властей Грузии после грузино-абхазской войны в октябре 1993 года. В 2006 году Международная организация гражданской авиации ICAO аннулировала код аэропорта Сухум и изъяла информацию о нем из своих документов.

В июле 2019 года правительство Абхазии приняло постановление о придании Сухумскому аэропорту статуса «аэродрома совместного базирования» и присвоении буквенного кода. В соответствии с этим документом, воздушному пространству Абхазии был присвоен четырехбуквенный код «URAS» для последующего внесения в Сборник аэронавигационной информации РФ (AIP).

Длина взлетно-посадочной полосы аэропорта – 3,6 км, что позволяет ему принимать практически все типы гражданских самолетов. В советский период терминал обслуживал до 5 тыс. пассажиров в сутки. Авиаузел в настоящее время используется для базирования ВВС Абхазии, а также принимает самолеты российской военной авиации.