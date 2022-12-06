МАНДАРИНЫ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ ДОНЕЦКОЙ И ЛУГАНСКОЙ НАРОДНЫХ РЕСПУБЛИК, ХЕРСОНСКОЙ И ЗАПОРОЖСКОЙ ОБЛАСТЕЙ

Сухум. 6 декабря 2022. Абхазия-Информ. Жители Абхазии изъявили желание принять участие в организации гуманитарной помощи к Новому году для жителей Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей.

По поручению президента в районах Абхазии будут организованы пункты приема мандаринов.