МАНДАРИНЫ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ ДОНЕЦКОЙ И ЛУГАНСКОЙ НАРОДНЫХ РЕСПУБЛИК, ХЕРСОНСКОЙ И ЗАПОРОЖСКОЙ ОБЛАСТЕЙ
Сухум. 6 декабря 2022. Абхазия-Информ. Жители Абхазии изъявили желание принять участие в организации гуманитарной помощи к Новому году для жителей Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей.
По поручению президента в районах Абхазии будут организованы пункты приема мандаринов.
8 декабря в четверг с 10:00 до 18:00, жители районов смогут принести свои мандарины по адресам:
– Сухумский район с. Гумиста (ООО Абхазтобак);
– г. Очамчира, ул. Шинкуба, 65 (площадь перед Администрацией города);
– г. Гудаута, ул. Гулия (Гудаутская автостанция);
– г. Гал, ул. Леона, 1 (площадь возле Дома культуры);
– г. Гагра, совхоз Адзапш.
По данным адресам будут находиться автомобильные пункты приема гуманитарной помощи.