В СУХУМЕ ОТКРЫЛИ ПАМЯТНИКА ТАРАСУ ШАМБА

церемония открытия памятника видному общественному и политическому деятелю Абхазии и России, доктору юридических наук Тарасу Шамба.

в парке им. Т. Шамба

Сегодня в Сухуме

На митинге выступили председатель Государственной комиссии по увековечиванию памяти Т. Шамба вице-президент Бадра Гунба, Мусса Экзеков, президент Академии наук Абхазии Зураб Джопуа, общественные деятели Беслан Кобахия и Геннадий Аламия, журналист Екатерина Бебия, скульптор и автор памятника Аврора Юлина, государственный и политический деятель, брат Тараса Шамба – Сергей Шамба.