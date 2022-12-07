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Абхазия Информ

В СУХУМЕ ОТКРЫЛИ ПАМЯТНИКА ТАРАСУ ШАМБА

Новости Среда, 07 декабря 2022 18:48
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В СУХУМЕ ОТКРЫЛИ ПАМЯТНИКА ТАРАСУ ШАМБА

Сухум. 7 декабря 2022. Абхазия-Информ. Сегодня в Сухуме в парке им. Т. Шамба состоялась церемония открытия памятника видному общественному и политическому деятелю Абхазии и России, доктору юридических наук Тарасу Шамба.

Памятник открыли президент Аслан Бжания и председатель Высшего совета Всемирного абхазо-абазинского конгресса Мусса Экзеков.

На митинге выступили председатель Государственной комиссии по увековечиванию памяти Т. Шамба вице-президент Бадра Гунба, Мусса Экзеков, президент Академии наук Абхазии Зураб Джопуа, общественные деятели Беслан Кобахия и Геннадий Аламия, журналист Екатерина Бебия, скульптор и автор памятника Аврора Юлина, государственный и политический деятель, брат Тараса Шамба – Сергей Шамба.

Прочитано 10 раз Последнее изменение Среда, 07 декабря 2022 18:52

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