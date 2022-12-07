В СУХУМЕ ОТКРЫЛИ ПАМЯТНИКА ТАРАСУ ШАМБА
Новости Среда, 07 декабря 2022 18:48
Сухум. 7 декабря 2022. Абхазия-Информ. Сегодня в Сухуме в парке им. Т. Шамба состоялась церемония открытия памятника видному общественному и политическому деятелю Абхазии и России, доктору юридических наук Тарасу Шамба.
Памятник открыли президент Аслан Бжания и председатель Высшего совета Всемирного абхазо-абазинского конгресса Мусса Экзеков.
На митинге выступили председатель Государственной комиссии по увековечиванию памяти Т. Шамба вице-президент Бадра Гунба, Мусса Экзеков, президент Академии наук Абхазии Зураб Джопуа, общественные деятели Беслан Кобахия и Геннадий Аламия, журналист Екатерина Бебия, скульптор и автор памятника Аврора Юлина, государственный и политический деятель, брат Тараса Шамба – Сергей Шамба.