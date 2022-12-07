ПОЗДРАВЛЕНИЕ АСЛАНА БЖАНИЯ ДЕЛЕГАТАМ И ГОСТЯМ ВСЕМИРНОГО АБХАЗО-АБАЗИНСКОГО КОНГРЕССА

«История создания Всемирного абхазо-абазинского Конгресса отсылает нас ко времени, когда над абхазским народом нависла серьезная угроза. В 1992 году, когда шла Отечественная война народа Абхазии, в селе Лыхны состоялся первый Конгресс Международной ассоциации абхазо-абазинского народа. Главной задачей МАААН было объединение народа, вставшего на защиту своей Родины. Конгрессу удалось решить судьбоносные для абхазского народа вопросы. Он смог объединить абхазов, абазин и представителей других братских народов, проживающих по всему миру. Их всех объединила идея защита Абхазского государства. Все послевоенные годы Конгресс расширял сферы своей деятельности. Не только в Абхазии, но и в Карачаево-Черкесской Республике, Российской Федерации, Сирии, Турции, Иордании, европейских странах проводились встречи, посвященные обсуждению жизненно важных для Абхазии вопросов. Конгресс стал площадкой, объединяющей абхазов и абазин, живущих в разных странах.



Заслуга во всех тех успехах, которых за годы своего существования достиг Всемирный Конгресс абхазо-абазинского народа, принадлежит прежде всего, старшему поколению, стоявшему у истоков его создания.



Сложно оценить труд людей, которые долгое время находились в руководстве ВААК. Это – Тарас Шамба, Юрий Аргун, Геннадий Аламиа, Денис Чачхалиа, Джамаллетдин Ардзинба, Бедиз Кварацхелия, Елхан Квадзба, Сергей Пазов, Мусса Экзеков и другие.



Мы преклоняемся перед памятью тех, кто не дожил до сегодняшнего дня. Отрадно, что сегодня в руководстве ВААК представлена молодежь, перенявшая бесценный опыт старшего поколения.

Сегодня, они под руководством Муссы Экзекова осуществляют важную деятельность по развитию языка, культуры. Одной из главных задач ВААК является возвращение представителей абхазо-абазинской диаспоры на историческую Родину и их вовлечение в процессы социально-экономического и культурного развития. Я уверен, что во всех этих делах нам будет сопутствовать удача.



Я желаю больших успехов Конгрессу, объединяющему в одну большую семью абхазо-абазинский народ.



Желаю, чтобы мы не сходили с намеченного нами всеми пути!»

Об этом сообщает сайт главы государства.