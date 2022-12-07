ДЖЕМАЛ ГУБАЗ ОСВОБОЖДЕН ОТ ДОЛЖНОСТИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ГОСКОМСПОРТА

Сухум. 7 декабря 2022. Абхазия-Информ. Джемал Губаз освобожден от должности председателя Государственного комитета Республики Абхазия по делам молодежи и спорта. Соответствующий указ подписал президент Аслан Бжания.

Временное исполнение обязанностей председателя Государственного комитета Республики Абхазия по делам молодежи и спорта возложено на заместителя Председателя Государственного комитета Республики Абхазия по делам молодежи и спорта Мадину Воуба.