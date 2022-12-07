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Абхазия Информ

СКУЛЬПТУРА «ВЕСНА» УДОСТОЕНА ПЕРВОЙ ПРЕМИИ КОНКУРСА «ЛУЧШАЯ РАБОТА ГОДА»

Новости Среда, 07 декабря 2022 19:03
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СКУЛЬПТУРА «ВЕСНА» УДОСТОЕНА ПЕРВОЙ ПРЕМИИ КОНКУРСА «ЛУЧШАЯ РАБОТА ГОДА»

Сухум. 7 декабря 2022. Абхазия-Информ. Выставка «Лучшая работа года» открылась в Центральном выставочном зале Союза художников Абхазии 6 декабря. На ней были названы имена победителей ежегодного конкурса, проводимого с 2001 года Минкультом.

Первое место жюри конкурса присудило художнику и скульптору Виталию Джения за скульптуру «Весна», второе – художнику Руслана Габлиа за картину «Золотая палитра», третье – картине Виссариона Цвижба «Абхазо-грузинская война в Моквах. 1918 год».

Специальной грамотой и премией художника Союз художников Абхазии наградил Заура Мукба.

Руководитель представительства Россотрудничества в Абхазии Дмитрий Федотов вручил художнику Людмиле Будяк грамоту «За многолетний труд и вклад в развитие декоративно-прикладного искусства».

На выставке представлены пейзажи, портреты, выполненные маслом, акрилом и пастелью, а также скульптуры из гипса, дерева и керамики. Всего выставлено 35 работ 20 художников.

Прочитано 9 раз Последнее изменение Среда, 07 декабря 2022 19:06

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