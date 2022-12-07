РАШ ЦВИЖБА НАЗНАЧЕН ЗАМЕСТИТЕЛЕМ МИНИСТРА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ
Новости Среда, 07 декабря 2022 19:08
Сухум. 7 декабря 2022. Абхазия-Информ. Распоряжением премьер-министра Александра Анкваб на должность заместителя министра внутренних дел назначен Раш Цвижба.
«В соответствии со статьей 12 Конституционного закона Республики Абхазия «О Кабинете Министров (Правительстве) Республики Абхазия» от 13 августа 1996 года No290-с:
Назначить Цвижба Раша Северьяновича заместителем министра внутренних дел Республики Абхазия».