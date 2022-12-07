УТВЕРЖДЕН ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КАЛЕНДАРЬ НА 2023 ГОД
Сухум. 7 декабря 2022. Абхазия-Информ. Кабинет Министров утвердил «Производственный календарь на 2023 год». Постановлением Кабинета министров, в связи с совпадением выходных и праздничных нерабочих дней переносятся следующие выходные дни:
- 1 января (воскресенье) – н а 3 января (вторник);
- 7 января (суббота) – на 9 января (понедельник);
- 8 января (воскресенье) – на 10 января (вторник);
- 14 января (суббота) – на 16 января (понедельник);
- 16 апреля (воскресенье) – на 17 апреля (понедельник);
- 26 августа (суббота) – на 29 августа (вторник);
- 30 сентября (суббота) – на 2 октября (понедельник);
- 26 ноября (воскресенье) – на 27 ноября (понедельник).
В целях рационального использования выходных и праздничных дней переносятся следующие рабочие дни:
- 4 января (среда) на 21 января (суббота);
- 5 января (четверг) на 28 января (суббота).
В связи с тем, что праздник Пасхи – Воскресения Христова отмечается в воскресенье (16 апреля), следующий за ним понедельник (17 апреля) будет нерабочим днем.
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В январе получается 15 выходных дней: с 1 января по 10 января, с 14 января по 16 января, а также воскресные дни – 22 января и 29 января.
Субботние дни – 21 января и 28 января – будут рабочими.
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