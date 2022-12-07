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Абхазия Информ

УТВЕРЖДЕН ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КАЛЕНДАРЬ НА 2023 ГОД

Новости Среда, 07 декабря 2022 19:17
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УТВЕРЖДЕН ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КАЛЕНДАРЬ НА 2023 ГОД

Сухум. 7 декабря 2022. Абхазия-Информ. Кабинет Министров утвердил «Производственный календарь на 2023 год». Постановлением Кабинета министров, в связи с совпадением выходных и праздничных нерабочих дней переносятся  следующие выходные дни:

  • 1 января (воскресенье) – н а 3 января (вторник);
  • 7 января (суббота) – на 9 января (понедельник);
  • 8 января (воскресенье) – на 10 января (вторник);
  • 14 января (суббота) – на 16 января (понедельник);
  • 16 апреля (воскресенье) – на 17 апреля (понедельник);
  • 26 августа (суббота) – на 29 августа (вторник);
  • 30 сентября (суббота) – на 2 октября (понедельник);
  • 26 ноября (воскресенье) – на 27 ноября (понедельник).

В целях рационального использования выходных и праздничных дней переносятся следующие рабочие дни:

  • 4 января (среда) на 21 января (суббота);
  • 5 января (четверг) на 28 января (суббота).

В связи с тем, что праздник Пасхи – Воскресения Христова отмечается в воскресенье (16 апреля), следующий за ним понедельник (17 апреля) будет нерабочим днем.

***

В январе получается 15 выходных  дней: с 1 января по 10 января, с 14 января по 16 января,  а также воскресные дни – 22 января и 29 января.

Субботние дни  – 21 января и 28 января –  будут рабочими. 

Прочитано 4 раз Последнее изменение Среда, 07 декабря 2022 19:20

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