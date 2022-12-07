В ПАРЛАМЕНТЕ ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ ОБОРОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Сухум. 7 декабря 2022. Абхазия-Информ. Под председательством Темура Шергелия состоялось расширенное заседание парламентского Комитета по обороне и национальной безопасности с участием вице-премьера Сергея Пустовалова. В заседании приняли участие министр обороны Владимир Ануа, его заместитель Нодар Авидзба, а также начальник Генштаба Владимир Савченко.