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Абхазия Информ

В ПАРЛАМЕНТЕ ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ ОБОРОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Новости Среда, 07 декабря 2022 19:21
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В ПАРЛАМЕНТЕ ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ ОБОРОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Сухум. 7 декабря 2022. Абхазия-Информ. Под председательством Темура Шергелия состоялось расширенное заседание парламентского Комитета по обороне и национальной безопасности с участием вице-премьера Сергея Пустовалова.

В заседании приняли участие министр обороны Владимир Ануа, его заместитель Нодар Авидзба, а также начальник Генштаба Владимир Савченко.

На заседании обсуждались вопросы оборонной безопасности и состояние военного потенциала страны.

Вице-премьер, председатель рабочей группы для осуществления предварительной оценки и выработки рекомендаций по улучшению мобилизационной подготовки Сергей Пустовалов проинформировал депутатов Парламента о проделанной на сегодняшний день работе.

Выступая перед депутатами, руководители Министерства обороны представили подробную информацию о состоянии дел в области обеспечения обороны и безопасности страны.

Участники заседания обсудили вопросы, касающиеся обеспечения безопасности республики в условиях обострения внешнеполитической ситуации, а также в части совершенствования законодательства в данной сфере.

Прочитано 3 раз Последнее изменение Среда, 07 декабря 2022 19:30

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