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Абхазия Информ

УГОЛОВНОЕ ДЕЛО ПО ОБВИНЕНИЮ КРИСТИНЕ ТАКАЛАНДЗЕ НАПРАВЛЕНО В ВС

Новости Среда, 07 декабря 2022 19:30
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УГОЛОВНОЕ ДЕЛО ПО ОБВИНЕНИЮ КРИСТИНЕ ТАКАЛАНДЗЕ НАПРАВЛЕНО В ВС

Сухум. 7 декабря 2022. Абхазия-Информ. Военной прокуратурой Республики Абхазия утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении гражданки Грузии Такаландзе Кристине Велодиевны по признакам преступления, предусмотренного статьей 274 (шпионаж, т.е. передача, а равно собирание, хранение в целях передачи иностранному государству, иностранной организации или их представителям сведений, составляющих государственную или военную тайну Республики Абхазия, а также передача или собирание по заданию иностранной разведки иных сведений для использования их в ущерб внешней безопасности Республики Абхазия, если эти деяния совершены иностранным гражданином или лицом без гражданства) Уголовного Кодекса Республики Абхазия.

Уголовное дело направлено в Верховный суд Республики Абхазия для рассмотрения по существу.

Предварительным следствием установлено, что 20 июля 2022 года, в период времени с 13 часов 00 минут по 17 часов 55 минут, Такаландзе Кристине Велодиевна, находясь в городе Гал Республики Абхазия в непосредственной близости с контрольно- пропускным пунктом «Ингур», действуя умышленно, встретилась с оперативным сотрудником Службы государственной безопасности Республики Абхазия, сев в его автотранспортное средство, где продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного против основ конституционного строя и безопасности Республики, оставшись в салоне указанной автомашины одна и будучи неосведомленная о проводимом в отношении неё сотрудниками Службы госбезопасности Республики Абхазия негласном, контролируемом оперативно-розыскном мероприятии, произвела из имеющегося у неё при себе сотового телефона фотосъемку документов объектов разведывательных устремлений Службы государственной безопасности Грузии, т.е. произвела фотосъемку информационных материалов, представляющих собой якобы официальный секретный документ Пограничного управления ФСБ России в Абхазии, содержащий сведения в отношении грузинских военнослужащих, принимающих участие в боевых действиях в зоне проведения спецоперации на Украине на стороне ВСУ, а также якобы копии секретного Приказа Председателя Службы государственной безопасности Республики Абхазия « Об усиленном режиме в органах и подразделениях СГБ РА» и служебного удостоверения ранее внедренного к ней в доверительные отношения сотрудника Службы государственной безопасности Республики Абхазия, которые впоследствии переслала посредствам телефонной связи оперативному сотруднику Главного управления специальных мероприятий Департамента Службы государственной безопасности Грузии.

В отношении вышеуказанного лица Сухумским городским судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Названное лицо считается невиновными до вступления приговора в законную силу.

Прочитано 0 раз Последнее изменение Среда, 07 декабря 2022 19:32

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