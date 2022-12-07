СУХУМСКИМ ГОРОДСКИМ СУДОМ ВЫНЕСЕН ОБВИНИТЕЛЬНЫЙ ПРИГОВОР В ОТНОШЕНИИ ЖАВИДА МАМЕДОВА, ЕВГЕНИЯ МАСАЛЬСКОГО И СЕРАФИМЫ БОГДАНОВОЙ

Сухум. 7 декабря 2022. Абхазия-Информ. Сухумским городским судом вынесен обвинительный приговор в отношении гражданина Республики Азербайджан Мамедова Жавида Маликоглу, граждан Российской Федерации Масальского Евгения Ивановича и Богдановой Серафимы Ивановны в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 3 ст. 224 (незаконное приобретение и сбыт наркотических средств в особо крупном размере) Уголовного Кодекса Республики Абхазия.

Согласно вводной и резолютивной частей обвинительного приговора Мамедов Ж.М. и Масальский Е.И. приговорены к 15 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима и штрафом в размере 800 тысяч рублей в доход государства, Богданова С.И. приговорена к 15 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима, также со штрафом в размере 800 тысяч рублей.

В течение 15 рабочих дней со дня вручения полной версии приговора стороны вправе обжаловать приговор в вышестоящий суд.

Названные лица считаются невиновными до вступления приговора в законную силу.