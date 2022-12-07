ИТОГИ РОССИЙСКО-ОСЕТИНСКОГО МОЛОДЕЖНОГО ФОРУМА

Сухум. 7 декабря 2022. Абхазия-Информ. Во второй, заключительный день второго Российско-осетинского форума состоялся круглый стол, темой которого являлась «Исторические вехи, роль и перспективы сотрудничества России и Южной Осетии. Вклад молодежи в развитие сотрудничества».