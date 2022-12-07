ИТОГИ РОССИЙСКО-ОСЕТИНСКОГО МОЛОДЕЖНОГО ФОРУМА
Новости Среда, 07 декабря 2022 19:43
Сухум. 7 декабря 2022. Абхазия-Информ. Во второй, заключительный день второго Российско-осетинского форума состоялся круглый стол, темой которого являлась «Исторические вехи, роль и перспективы сотрудничества России и Южной Осетии. Вклад молодежи в развитие сотрудничества».
Участники круглого стола обсудили сотрудничество в области спорта, молодежной политики, образования, взаимодействие между РФ и РЮО по линии Россотрудничества, а также гуманитарное сотрудничество.
Затем они посетили Юго-Осетинский государственный университет, где увидели много интересного и необычного, как, например, этнический и зоологический музеи, в котором множество выдающихся экспонатов. Затем ребята посетили Государственный драматический театр имени К. Хетагурова. Завершился день торжественным ужином и церемонией закрытия.
Также, в этот день абхазскую делегацию принял чрезвычайный и полномочный посол Республики Абхазия в Республике Южная Осетия Алан Елбакиев.
Руководитель абхазской делегации, преподаватель 1 категории средней школы № 6, воспитатель 2 категории Сухумского лицея-интерната Алиас Акаба поделился своими впечатлениями об участии во втором Российско-осетинском молодежном форуме.
«Было ощущение, что я не уезжал из дома, так как нас встретили очень тепло, по-домашнему. Даже не нужно было думать о том, как начинать знакомство. Все само собой получалось», – сказал Алиас.
По его словам, каждая делегация делилась своим опытом в сфере молодежной политики и различным направлениям, которые есть в их странах или регионах.
«Мы выступили с докладом на тему национальных молодежных инициатив и национально-молодежной политики, которые есть в Абхазии. На первом этапе мы делились общими идеями. Все это было направлено на то, чтобы у нас по итогу сформировался единый продукт, где бы мы могли взаимодействовать между собой. Я считаю, что у нас это получилось», – пояснил он.
Рассматривались вопросы проблем молодежи и пути их решения.
«Сразу вспоминается выступление делегации из Чечни, их доклад затрагивал национально-культурные движения малых народов. В частности, возвращение к старым традициям, которые были утрачены», – отметил Акаба.
По его словам, в ходе общения с участниками возникла идея создания единого сайта, где будет показана национальная культура того или иного народа.
Напомним, что форум проходил в столице Южной Осетии городе Цхинвал с 3 по 6 декабря, в нем принимала участие молодежь из Луганской и Донецкой Народных Республик, Абхазии, Чечни и Северной Осетии. Основная задача слета молодежи – создание единого поля общения и взаимодействия представителей дружественных стран.
Нашу республику представляли Жанна Айба, Нодар Камкия, Андрей Салия, Нарсоу Габлия и Алиас Акаба.
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