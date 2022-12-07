АССОЦИАЦИЯ «ТУРПОМОЩЬ» СПРОГНОЗИРОВАЛА РОСТ ТУРПОТОКА ИЗ РОССИИ В АБХАЗИЮ

«По итогам 2022 года мы думаем, что поток российских туристов в Абхазию вырастет по сравнению 2021 годом приблизительно на 30%», – сказал Осауленко.

При этом он отметил, что турпоток мог быть больше, однако рост среднего чека снизил интерес россиян. По данным Осауленко, в 2020 году поездка в среднем обходилась порядка 30 тысяч рублей, в 2021 году средний чек поднялся до 41 тысячи, а в 2022 году он составил уже 59 тысяч рублей.

«Рост уже далеко не 10%, и этот показатель тормознул российского туриста», – пояснил глава ассоциации.

Осауленко также подчеркнул, что у Абхазии есть потенциал, но его надо активизировать. Он отметил, что российские туроператоры готовы развивать это направление и вкладывать в инфраструктуру, но для этого нужна защищенность инвесторов.

«Российский турист за последние 30 лет достаточно активно путешествовал по миру и, скажем так, разбалован определенными моментами, а самое главное — теми техническими критериям, которые во всем мире существуют. В частности, по классификации отелей. Турист должен понимать, куда он едет и какой набор услуг получит. К сожалению, пока мы в Абхазии ориентируемся только на названия отелей и отзывы, которые есть в интернете, когда та или иная семья дает свою оценку о категории отеля в своем понимании. Если такая работа возможна, то к летнему сезону было бы хорошо ее провести», – указал глава ассоциации.

По мнению Осауленко, Абхазия имеет возможность стать всесезонным направлением за счет санаторно-курортной составляющей, но об этой составляющей нужно активнее рассказывать туристам.