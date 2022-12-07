В ГЯЧРЫПШЕ ПРОЙДЕТ МЕРОПРИЯТИЕ, ПОСВЯЩЕННОЕ МЕЖДУНАРОДНОМУ ДНЮ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА И ВСЕМИРНОМУ ДНЮ РЕБЕНКА

Сухум. 7 декабря 2022. Абхазия-Информ. 8 декабря в 13:30 в Гячрыпшской средней школе, в селе Гячрыпш Гагрского района состоится мероприятие, посвященное Международному дню прав человека (10 декабря) и Всемирному дню ребенка (20 ноября). В программе мероприятия выступление учащихся школы по вопросам прав человека и прав ребенка и выступление Государственного камерного оркестра Абхазии.