В ГЯЧРЫПШЕ ПРОЙДЕТ МЕРОПРИЯТИЕ, ПОСВЯЩЕННОЕ МЕЖДУНАРОДНОМУ ДНЮ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА И ВСЕМИРНОМУ ДНЮ РЕБЕНКА
Новости Среда, 07 декабря 2022 20:19
Сухум. 7 декабря 2022. Абхазия-Информ. 8 декабря в 13:30 в Гячрыпшской средней школе, в селе Гячрыпш Гагрского района состоится мероприятие, посвященное Международному дню прав человека (10 декабря) и Всемирному дню ребенка (20 ноября).
В программе мероприятия выступление учащихся школы по вопросам прав человека и прав ребенка и выступление Государственного камерного оркестра Абхазии.
Мероприятие организовано при поддержке Совместной программы Европейского союза и Организации Объединенных наций по развитию сельских территорий ENPARD.
Ранее по грантовой программе ENPARD III (2018-2021 гг.) в Гячрыпшской средней школе был осуществлен ремонт актового зала.
С 2018 по 2021 год в рамках грантовой программы ENPARD III финансирование получили 128 коммерческих и социальных проектов.
ENPARD – совместная программа Европейского союза и Организации объединенных наций по развитию сельских территорий, направленная на повышение жизнестойкости сельского населения Абхазии.
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