ФУТБОЛЬНАЯ КОМАНДА АГУ ПРИМЕТ УЧАСТИЕ В КУБКЕ СОДРУЖЕСТВА СРЕДИ СТУДЕНТОВ

Сухум. 8 декабря 2022. Абхазия-Информ. С 12 по 16 декабря в Евпатории пройдут соревнования по футболу среди студентов образовательных организаций высшего образования «Кубок Содружества». Организаторами соревнований являются Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова и Международный студенческий футбольный союз при финансовой поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации.

В турнире примут участие восемь команд, которые по регламенту будут разбиты на две группы.

Команда АГУ попала в группу «Б» вместе с командами КФУ (Крымский федеральный университет, Симферополь), АМВД ДНР (Академия МВД ДНР, Донецк) и ДонГТИ (Донбасский государственный технический институт, Алчевск).

В группе «А» сыграют СевГУ (Севастопольский государственный университет), ЛГУ (Луганский государственный университет), МГУ (Мариупольский государственный университет), ВОДНПТ (Владикавказский ордена Дружбы народов политехнический техникум).

В первые три дня пройдут матчи группового этапа. Затем 15 декабря у команд будет выходной, чтобы футболисты могли восстановить силы перед заключительными играми. 16 декабря состоятся решающие поединки – плей-офф. Победители групп сыграют в финале, команды, занявшие вторые места, поборются за «бронзу». А третьи и четвертые разыграют, соответственно, 5-е и 7-е места в итоговой турнирной таблице.