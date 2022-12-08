ВСТРЕЧА АСЛАНА БЖАНИЯ С ВАГЕ ПЕТРОСЯНОМ
Сухум. 8 декабря 2022. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Аслан Бжания встретился с первым заместителем губернатора Архангельской области – руководителем Администрации губернатора и правительства Ваге Петросяном.
Приветствуя гостя, глава государства отметил, что руководство Абхазии придает важное значение взаимоотношениям с субъектами Российской Федерации.
«Рад поприветствовать Вас в Абхазии. Вы для нас желанный друг и товарищ. Сотрудничество между двумя нашими странами, взаимодействие Абхазии с субъектами Российской Федерации в интересах народов и Абхазии, и России», – сказал президент.
Ваге Петросян поблагодарил Аслана Бжания за теплый прием и сообщил, что цель его визита – расширение межрегионального сотрудничества, определение новых направлений взаимодействия.
«Искренне хочу поблагодарить Вас за приглашение и теплый прием, за поддержу в организации визита делегации Архангельской области в Республику Абхазия. Без преувеличения можно сказать, что наша встреча проходит в формате встречи двух старых добрых друзей. У нас с вами есть добрая история взаимодействия и дружбы Сухума и Архангельска, являющихся городами-побратимами», – сказал Петросян.
Он поделился впечатлениями, отметив что приятно удивлен изменениями, происходящими в Абхазии.
«Ремонтируются дороги, тротуары, обновляются туристические объекты и все это – благодаря Вашей работе. Для меня, как для человека имевшего отношение к авиации, очень приятно, что в республике есть твердое понимание того, как будет развиваться авиация, есть «дорожная карта» по возобновлению авиасообщения между Россией и Абхазией», – сказал Ваге Петросян.
Стороны обсудили различные аспекты сотрудничества и подтвердили заинтересованность в развитии и укреплении связей между Абхазией и Архангельской областью.
В завершение встречи Бжания и Петросян обменялись памятными подарками.
Об этом сообщает сайт главы государства.
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