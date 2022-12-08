МУССА ЭКЗЕКОВ ВНОВЬ ИЗБРАН ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ ВЫСШЕГО СОВЕТА КОНГРЕССА (ВААК)

Сухум. 8 декабря 2022. Абхазия-Информ. По решению участников VIII Съезда Всемирного абхазо-абазинского конгресса председателем Высшего совета ВААК вновь стал Мусса Экзеков. Выборы председателя и членов Высшего совета были частью заседания делегатов в начале работы Съезда, который проходит в Сухуме 7-8 декабря. На заседании также были документально закреплены уже существующие партнерские отношения ВААК с Государственным комитетом по репатриации Абхазии и Федерацией абхазских культурных центров в Турции.

Рабочее заседание Съезда началось с оглашения повестки, в которую, кроме выборной части, вошли отчеты Высшего совета Конгресса и Центральной ревизионной комиссии, изменения в Устав Конгресса и ряд других пунктов.

Действующий Председатель Высшего совета Мусса Экзеков приветствовал представителей народа абаза, собравшихся на заседании VIII Съезда, и отметил, что кворум состоялся. Затем он передал слово Исполнительному секретарю ВААК Инару Гицба, который выступил с подробным докладом о работе Высшего совета Конгресса за 5 лет.

«За прошедший период работы Высшего совета ВААК были полностью сформированы органы управления организацией, а также органы, обеспечивающие деятельность Конгресса. Проведено 10 заседаний Совета как очно, так и в формате видеоконференций. Ведется ежедневная работа по приему новых членов Конгресса. На сегодняшний день в ВААК принято более 2500 человек. Сформирована основа региональной структуры Конгресса, организовано проведение общих собраний членов, образованы советы региональных отделений в Республике Абхазия, Карачаево-Черкесской Республике, Кабардино-Балкарской Республике, Республике Адыгея, Турецкой Республике, Иорданском Хашимитском Королевстве, Сирийской Арабской Республике, Египте, Германии, Аджарии, Нидерландах, Ставропольском крае, Москве, Санкт-Петербурге», – перечислил Гицба.

Он обратил внимание участников съезда на плодотворную работу Конгресса по запуску местных отделений ВААК: за 5 лет в населенных пунктах Абхазии было открыто 54 отделения, в городах и селах Турции – 10.

В своем докладе Гицба рассказал о таких достижениях за истекший период, как создание уникального мультиязычного информационного портала Конгресса, реализацию научной программы по сохранению и развитию абхазского и абазинского языков, ряд общественных и социальных инициатив: совместную благотворительную акцию ВААК с абхазо-абазинской диаспорой Турции «Тепло души», восстановление парка в селе Адзюбжа, участие в строительстве памятника погибшим в ОВНА в селе Отхара и многие другие проекты.

Спикер также рассказал о специфике деятельности Конгресса во время карантинных мер в Абхазии в связи с пандемией Covid-19.

«ВААК полностью переключился на работу по защите здоровья жителей страны. Так, Председатель Высшего совета Мусса Экзеков закупил и передал в Абхазию медоборудование и средства индивидуальной защиты, необходимые в борьбе с коронавирусом. ВААК оказывал помощь семьям репатриантов, испытывавшим потребность в продовольствии в условиях самоизоляции. Нуждающихся в гуманитарной поддержке было около 130 человек», – отметил Инар Гицба.

В докладе от Центральной ревизионной комиссии руководитель подразделения АНО «Алашара» в Черкесске Мурат Муков отметил, что расходы ВААК за пять лет составили более 100 миллионов рублей. Согласно подсчетам Комиссии, Всемирный абхазо-абазинский конгресс получил пожертвования от Председателя ВС Муссы Экзекова в размере более 90 миллионов рублей, от члена ВС Беслана Агрба – 10 миллионов рублей. Членские взносы составили более 44 тысяч рублей, пожертвования от Регионального отделения Конгресса в Турции за 2020-2021 годы – около 300 тысяч рублей. Муков также отметил вклад в организацию VIII Съезда от правительства Республики Абхазия в размере 500 000 рублей.

После докладов была запущена процедура избрания новых членов в состав Высшего Совета ВААК. Исполнительный секретарь Конгресса Инар Гицба огласил список кандидатов, предоставленный Аппарату конгресса Советом регионального отделения ВААК в Абхазии. Участники Съезда проголосовали за принятие в Высший совет всех кандидатов единым списком. Таким образом, членами ВС ВААК от Абхазии стали Арда Ашуба, Вячеслав Чирикба, Марина Барцыц, Вадим Харазия, Джамбул Инджгия, Нури Кварчия, от КЧР – Мухадин Аубеков, Мурат Муков, Умар Кончев и Армида Чагова, от КБР – Владимир Пшеноков, от Москвы – Беслан Агрба, Олег Барциц, Беслан Кобахия и Мурадин Урчуков, от стран ЕС – Эркан Хаджимба, от Турции – Бюлент Авидзба, Шамиль Эшба, Камиль Баркан (Маршан), Атилла Бганба, Мехмет Инапшба и Мурат Гечба, от Аджарии – Натали Лазба, от Сирии – Шараф Маршан.

Далее предстояло выбрать председателя ВС ВААК. В качестве претендента на этот пост был выдвинут только один кандидат – действующий глава ВС Мусса Экзеков. Единогласным решением участников Съезда он вновь на следующие пять лет стал главой Высшего совета Всемирного абхазо-абазинского Конгресса.

Председатель ВС ВААК обратился к представителям диаспоры, заверив их в том, что миссия Конгресса по объединению народа абаза и задача сохранения традиционной культуры абхазов и абазин останутся ключевыми направлениями работы ВААК.

«Я благодарю всех за оказанную мне честь быть вновь избранным Председателем Конгресса. Спасибо за каждый голос. Все то, на что мы опираемся сегодня, было создано до нас, нашими предками, и наш долг – работать, не снижая темпа, чтобы соответствовать их мудрости и силе, сохранить традиции народа, который нам так дорог, чтобы и дальше нести в мир свою культуру, свой язык и свои ценности», – сказал Экзеков.

Затем председатель Высшего совета вынес на рассмотрение участников решение о внесении в Устав организации ряда изменений. В частности, председатель ВС предложил упразднить Президиум Высшего совета ВААК: его функции примет на себя Аппарат председателя Высшего совета ВААК.

Комментируя это изменение в структуре организации, руководитель Аппарата ВААК Кан Тания отметил, что компетенции Президиума Высшего совета легли на плечи сотрудников Аппарата председателя ВС по факту еще в 2018 году, с момента принятия тогдашней новой редакции Устава Конгресса. Принятое сейчас решение только закрепило это обстоятельство.

Большинство участников Съезда поддержали это изменение: 111 из 115 человек проголосовали «за».

Мусса Экзеков также поднял вопрос об актуальности более тесного взаимодействия Конгресса и других организаций для создания новых проектов и расширения географии реализации культурных инициатив.

На рабочем заседании съезда присутствовали председатель Государственного комитета Республики Абхазия по репатриации Вадим Харазия и председатель Федерации Абхазских культурных центров в Турции (Абхазфед) Мурат Махария. Для закрепления уже существующих партнерских отношений между ВААК, Государственным комитетом по репатриации Республики Абхазия и Федерацией Абхазских культурных центров стороны подписали протоколы о сотрудничестве.

«Для усиления и конкретизации сотрудничества, для более эффективной реализации задач, стоящих перед нашим народом, принято решение подписать протоколы о сотрудничестве с Комитетом по репатриации Республики Абхазия и Федерацией абхазских культурных центров», – объявил Экзеков.

Председатель ГК РА по репатриации Вадим Харазия отметил важность взаимодействия представителей народа абаза со всего мира на уровне крупных объединений.

«Поздравляю всех с 30-летием Всемирного абхазо-абазинского конгресса и желаю Председателю Высшего совета и команде успехов. Работая вместе, мы сумеем добиться еще больших успехов в деле объединения народа абаза», – выразил уверенность Харазия.

Председатель Федерации абхазских культурных центров Мурат Махария, в свою очередь, заметил, что необходимо активно развивать диалог между представителями диаспоры из разных уголков мира для сохранения и развития культуры народа абаза.

«Благодарю ВААК за все проделанные труды. Безвозмездно, не ожидая ничего в ответ, Мусса Экзеков работает на благо народа абаза, за что я говорю ему спасибо от всей диаспоры. Вместе мы на многое способны», – сказал Махария.

VIII Съезд Всемирного-абхазо абазинского конгресса продолжится работой круглых столов, темами которых станут: морально-этический кодекс поведения народа абаза «Апсуара», перспективы сохранения и изучения родного языка, а также вопрос воспитания и развития молодежи и проблема экологии в современном мире.

Съезды Всемирного абхазо-абазинского конгресса традиционно проводятся раз в 5 лет. Представители народа абаза со всего мира собираются для подведения итогов работы организации, избрания председателя и членов Высшего совета. Кроме того, в рамках Съезда определяется программа будущих инициатив и утверждается общее направление деятельности организации.

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