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Абхазия Информ

УЧАСТИЕ В КАРЬЕРНОЙ ШКОЛЕ В МИНСКЕ ДАЛО ВОЗМОЖНОСТЬ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО РАЗВИТИЯ

Новости Четверг, 08 декабря 2022 19:24
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УЧАСТИЕ В КАРЬЕРНОЙ ШКОЛЕ В МИНСКЕ ДАЛО ВОЗМОЖНОСТЬ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО РАЗВИТИЯ

Сухум. 8 декабря 2022. Абхазия-Информ. Участие в Карьерной школе, которая прошла в Минске со 2 по 6 декабря, дало возможность для дальнейшего развития в ранее выбранном направлении, сказал участник школы, соотечественник из Абхазии Эмир Бганба, по итогам поездки.

«Для меня участие в Карьерной школе дало большую возможность для дальнейшего развития в своем направления, в котором я бы хотел дальше учиться и работать. Выражаю огромную благодарность Дому Москвы в Сухуме за предоставленную возможность принять участие в столь важном и нужном мероприятии», – сказал он.

Участниками Карьерной школы стали 82 молодых соотечественника из Абхазии, Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Киргизии, Латвии, Молдавии, Таджикистана, Узбекистана и Южной Осетии.

При содействии Московского культурно-делового центра «Дом Москвы» в Сухуме Абхазию представили шесть человек.

Организаторами мероприятия выступили Департамент внешнеэкономических и международных связей города Москвы и ГАУ «Московский Дом соотечественника».В рамках мероприятия прошли серии мастер-классов и лекций, квизов и экскурсий. Кроме того, соотечественников познакомили с основными достопримечательностями Минска.

Прочитано 3 раз Последнее изменение Четверг, 08 декабря 2022 19:26

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