ДЕПУТАТ ПАРЛАМЕНТА ЭРИК РШТУНИ ПРЕДЛОЖИЛ ВВЕСТИ МОРАТОРИЙ НА ПОВЫШЕНИЕ ТАРИФОВ НА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ

«В стране и так перманентный экономический кризис. В этом году значительно выросла цена на топливо, растут цены на продукты и товары первой необходимости. Люди в отчаянии, и с опасением смотрят в будущее.

Сухум. 8 декабря 2022. Абхазия-Информ. В ходе сегодняшнего комитетского заседания по экономической политике, на котором присутствовали представители Минэкономики и РУП «Черноморэнерго» прошла острая дискуссия о том, что увеличенный тариф ложиться тяжким бременем на население.

Первая волна повышения тарифов прошла в июле, и сегодня уже можно констатировать, что качество электроэнергии не повысилось, собираемость платежей падает, а те, кто не платил, так и продолжают не платить.

Приборами учета оснащены только 15% абонентов, а по остальным 85% населения до сих пор неизвестны точные данные их потребления.

Уже с 1 января 2023 года грядет очередная волна повышения тарифов на электроэнергию, что вызовет только еще большее снижение собираемости и усугубит социальное напряжение, так как платить гражданам просто нечем.

В связи с частыми обращениями граждан и анализом ситуации мною была выдвинута инициатива разработать и оперативно принять Закон РА «О моратории на повышение тарифов на электроэнергию», чтобы остановить необоснованный рост цен для населения хотя бы до 2026 года, когда, по планам правительства, приборы учета электроэнергии будут установлены повсеместно», – констатировал депутат Эрик Рштуни.