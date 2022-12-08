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Абхазия Информ

ГУМАНИТАРНЫЙ ГРУЗ ДЛЯ ДЕТЕЙ ИЗ НОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ РОССИИ

Новости Четверг, 08 декабря 2022 21:16
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ГУМАНИТАРНЫЙ ГРУЗ ДЛЯ ДЕТЕЙ ИЗ НОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ РОССИИ

Сухум. 8 декабря 2022. Абхазия-Информ. В Абхазии продолжается формирование гуманитарного груза для детей из освобожденных территорий России. Во всех районах по поручению президента Аслана Бжания развернуты пункты сбора гуманитарной помощи. Жители республики активно включились в акцию. На одном из таких пунктов в Очамчырском районе сегодня побывал ггосударства.

Президент поблагодарил жителей района за участие а гуманитарной акции.

«У нас очень отзывчивые и неравнодушные люди. Хочу сказать каждому, кто принял участие в сборе груза огромное спасибо. Участие в акции по сбору гуманитарной поддержки – это самое малое, что мы можем сделать. Мы помогаем тем, кому эта помощь сейчас особенно важна», – сказал Бжания. 

В Очамчырском районе уже собрали 7,5 тонн мандаринов. После окончания сбора, они  попадут в сортировочный пункт, где их упакуют в коробки и подготовят к отправке в новые российские регионы.

Об этом сообщается на сайте главы государства.

Прочитано 3 раз Последнее изменение Четверг, 08 декабря 2022 21:24

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