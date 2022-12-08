ПОСОЛЬСТВО ГОТОВО СОДЕЙСТВОВАТЬ УПРОЧЕНИЮ СВЯЗЕЙ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ С АБХАЗИЕЙ

Сухум. 8 декабря 2022. Абхазия-Информ. В посольстве России в Абхазии состоялась встреча временного поверенного в делах России в РА Максима Литвинова с первым заместителем губернатора – руководителем Администрации губернатора и правительства Архангельской области Ваге Петросяном, находящимся с рабочим визитом в Абхазии.