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Абхазия Информ

ПОСОЛЬСТВО ГОТОВО СОДЕЙСТВОВАТЬ УПРОЧЕНИЮ СВЯЗЕЙ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ С АБХАЗИЕЙ

Новости Четверг, 08 декабря 2022 21:26
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ПОСОЛЬСТВО ГОТОВО СОДЕЙСТВОВАТЬ УПРОЧЕНИЮ СВЯЗЕЙ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ С АБХАЗИЕЙ

Сухум. 8 декабря 2022. Абхазия-Информ. В посольстве России в Абхазии состоялась встреча временного поверенного в делах России в РА Максима Литвинова с первым заместителем губернатора – руководителем Администрации губернатора и правительства Архангельской области Ваге Петросяном, находящимся с рабочим визитом в Абхазии.

В ходе беседы стороны обсудили аспекты взаимодействия Архангельской области с Абхазией. Со стороны посольства была подтверждена готовность содействовать упрочению связей российского региона с республикой в различных областях.

Об этом сообщает пресс-служба посольства.

Прочитано 3 раз Последнее изменение Четверг, 08 декабря 2022 21:28

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