ПОСОЛЬСТВО ГОТОВО СОДЕЙСТВОВАТЬ УПРОЧЕНИЮ СВЯЗЕЙ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ С АБХАЗИЕЙ
Сухум. 8 декабря 2022. Абхазия-Информ. В посольстве России в Абхазии состоялась встреча временного поверенного в делах России в РА Максима Литвинова с первым заместителем губернатора – руководителем Администрации губернатора и правительства Архангельской области Ваге Петросяном, находящимся с рабочим визитом в Абхазии.
В ходе беседы стороны обсудили аспекты взаимодействия Архангельской области с Абхазией. Со стороны посольства была подтверждена готовность содействовать упрочению связей российского региона с республикой в различных областях.
Об этом сообщает пресс-служба посольства.
Последнее от Super User
- ГУМАНИТАРНЫЙ ГРУЗ ДЛЯ ДЕТЕЙ ИЗ НОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ РОССИИ
- ДЕПУТАТ ПАРЛАМЕНТА ЭРИК РШТУНИ ПРЕДЛОЖИЛ ВВЕСТИ МОРАТОРИЙ НА ПОВЫШЕНИЕ ТАРИФОВ НА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ
- УЧАСТИЕ В КАРЬЕРНОЙ ШКОЛЕ В МИНСКЕ ДАЛО ВОЗМОЖНОСТЬ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО РАЗВИТИЯ
- МУССА ЭКЗЕКОВ ВНОВЬ ИЗБРАН ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ ВЫСШЕГО СОВЕТА КОНГРЕССА (ВААК)
- ВСТРЕЧА АСЛАНА БЖАНИЯ С ВАГЕ ПЕТРОСЯНОМ