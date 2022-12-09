АСЛАН БЖАНИЯ ОЗНАКОМИЛСЯ С ХОДОМ РЕКОНСТРУКЦИИ КУРОРТНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ БАЗЫ В ОЧАМЧЫРЕ

16-этажный объект откроется в июне 2023 г. После ремонта объект сможет одновременно принимать до 600 человек.

Сухум. 9 декабря 2022. Абхазия-Информ. В рамках рабочей поездки в Очамчырский район президент Абхазии Аслан Бжания ознакомился с ходом реконструкции курортно-оздоровительной базы в г. Очамчыра.

На первых двух этажах будет расположена столовая и ресторан. На территории базы будут работать два бассейна. В одном из них – горячий сероводородный источник, он расположен в 3 км от объекта, в другом – морская вода.

В реконструкцию объекта инвестирует группа компаний братьев Сичинава.

Об этом сообщает сайт главы государства.