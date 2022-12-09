 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

В мире

ИНОСТРАНЦЫ СОКРАТИЛИ ФИНАНСОВУЮ ПОМОЩЬ УКРАИНЕ
ноября 04 2022

ИНОСТРАНЦЫ СОКРАТИЛИ ФИНАНСОВУЮ ПОМОЩЬ УКРАИНЕ

Финансовая поддержка Вооруженных сил Украины (ВСУ) со стороны иностранцев значительно сократилась. Об этом сообщает польский портал Onet.pl. Как пишет…
ИТАЛИЯ ПРИОСТАНОВИЛА РАССМОТРЕНИЕ НОВОГО ПАКЕТА ПОСТАВОК ОРУЖИЯ УКРАИНЕ
ноября 02 2022
ИТАЛИЯ ПРИОСТАНОВИЛА РАССМОТРЕНИЕ НОВОГО ПАКЕТА ПОСТАВОК ОРУЖИЯ УКРАИНЕ
НАЗВАНО НАСТОЯЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ПОГИБШИХ РОССИЙСКИХ ВОЕННЫХ В ЗОНЕ ПРОВЕДЕНИЯ СПЕЦОПЕРАЦИИ
сентября 21 2022
НАЗВАНО НАСТОЯЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ПОГИБШИХ РОССИЙСКИХ ВОЕННЫХ В ЗОНЕ ПРОВЕДЕНИЯ СПЕЦОПЕРАЦИИ

Документы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, № 250-рп…
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД
мая 12 2020
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД

Календарь событий

« Декабрь 2022 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

АСЛАН БЖАНИЯ ОЗНАКОМИЛСЯ С ХОДОМ РЕКОНСТРУКЦИИ КУРОРТНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ БАЗЫ В ОЧАМЧЫРЕ

Новости Пятница, 09 декабря 2022 15:38
Оцените материал
(0 голосов)
АСЛАН БЖАНИЯ ОЗНАКОМИЛСЯ С ХОДОМ РЕКОНСТРУКЦИИ КУРОРТНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ БАЗЫ В ОЧАМЧЫРЕ

Сухум. 9 декабря 2022. Абхазия-Информ. В рамках рабочей поездки в Очамчырский район президент Абхазии Аслан Бжания ознакомился с ходом реконструкции курортно-оздоровительной   базы в г. Очамчыра.

16-этажный объект откроется в июне 2023 г. После ремонта объект сможет одновременно принимать до 600 человек.

На первых двух этажах будет расположена столовая и ресторан. На территории базы будут работать два бассейна. В одном из них горячий сероводородный источник, он расположен в 3 км от объекта, в другом – морская вода.

В реконструкцию объекта инвестирует группа компаний братьев Сичинава.

Об этом сообщает сайт главы государства.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Пятница, 09 декабря 2022 15:43

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ПОСОЛЬСТВО ГОТОВО СОДЕЙСТВОВАТЬ УПРОЧЕНИЮ СВЯЗЕЙ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ С АБХАЗИЕЙ ВЫЯВЛЕН ФАКТ УКЛОНЕНИЯ ОТ УПЛАТЫ НАЛОГОВ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.