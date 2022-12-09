АСЛАН БЖАНИЯ ОЗНАКОМИЛСЯ С ХОДОМ РЕКОНСТРУКЦИИ КУРОРТНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ БАЗЫ В ОЧАМЧЫРЕ
Сухум. 9 декабря 2022. Абхазия-Информ. В рамках рабочей поездки в Очамчырский район президент Абхазии Аслан Бжания ознакомился с ходом реконструкции курортно-оздоровительной базы в г. Очамчыра.
16-этажный объект откроется в июне 2023 г. После ремонта объект сможет одновременно принимать до 600 человек.
На первых двух этажах будет расположена столовая и ресторан. На территории базы будут работать два бассейна. В одном из них – горячий сероводородный источник, он расположен в 3 км от объекта, в другом – морская вода.
В реконструкцию объекта инвестирует группа компаний братьев Сичинава.
Об этом сообщает сайт главы государства.
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