Сухум. 9 декабря 2022. Абхазия-Информ. Управлением по надзору за исполнением законодательства Республики Абхазия Генеральной прокуратуры Республики Абхазия в рамках плановой проверки ИМНС Республики Абхазия по г. Сухум выявлен факт уклонения от уплаты налогов. Установлено, что в действиях индивидуального предпринимателя, осуществлявшего подрядные работы, усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 192 Уголовного кодекса Республики Абхазия, а именно, уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица в особо крупном размере 8 446 131 рублей.