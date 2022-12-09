Сухум. 9 декабря 2022. Абхазия-Информ. В Гячрыпшской средней школе Гагрского района состоялось мероприятие, посвященное Международному дню прав человека и Всемирному дню ребенка. Учащиеся школы поделились своим пониманием прав человека. По мнению школьников, права ребенка являются неотъемлемой составляющей прав человека, а следовательно, должны быть разъяснены каждому ребенку.

Выступавшие разобрали Декларацию прав человека, а также отметили, что в Конституциях большинства стран закреплена приверженность принципам, указанным в Декларации.

Торжественной частью мероприятия стало выступление Государственного камерного оркестра Абхазии, который исполнил известные классические музыкальные произведения.

Яна Матосян, ученица 9 класса, поделилась, что услышала много новых композиций: «Искусство погружает нас в атмосферу мировой культуры. Такие мероприятия редко проводятся в сельских школах. Мы очень ценим, что сегодня перед нами выступали артисты Государственного камерного оркестра».

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе Ольга Симонова подчеркнула важность позитивных событий в жизни школы: «Впервые проводится такой концерт. Такие мероприятия особенно важны для отдаленных мест республики, где у детей нет возможности посещать культурные мероприятия. Нам не хватает погружения в атмосферу культуры, духовности. Услышать мировые хиты в живую стало очень важным и интересным открытием для наших детей. Мы очень благодарны организаторам сегодняшнего мероприятия, которые всей душой переживают за детей и их образование».

Мероприятие организовано при поддержке Совместной программы Европейского союза и Организации Объединенных наций по развитию сельских территорий ENPARD.

Ранее по грантовой программе ENPARD III (2018-2021 гг.) в Гячрыпшской средней школе был осуществлен ремонт актового зала.

С 2018 по 2021 год в рамках грантовой программы ENPARD III финансирование получили 128 коммерческих и социальных проектов.

ENPARD – совместная программа Европейского союза и Организации Объединенных Наций по развитию сельских территорий, направленная на повышение жизнестойкости сельского населения Абхазии.

Международный день прав человека отмечается ежегодно 10 декабря. Всемирный день ребенка отмечается 20 ноября.