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Абхазия Информ

ДЕПУТАТЫ АБХАЗИИ И РОССИИ ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В ФОРМАТЕ ПРОФИЛЬНЫХ ПАРЛАМЕНТСКИХ КОМИТЕТОВ

Новости Пятница, 09 декабря 2022 15:57
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ДЕПУТАТЫ АБХАЗИИ И РОССИИ ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В ФОРМАТЕ ПРОФИЛЬНЫХ ПАРЛАМЕНТСКИХ КОМИТЕТОВ

Сухум. 9 декабря 2022. Абхазия-Информ. Спикер Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия Лаша Ашуба провел встречу с координатором депутатской группы Госдумы по связям с Парламентом Республики Абхазия, председателем Комитета Государственной Думы по обороне Андреем Картаполовым, который находится в Абхазии с рабочей поездкой.

Во встрече участвовали члены Комитета Абхазия по обороне и национальной безопасности: Темур Шергелия – председатель, Фазлибей Авидзба – заместитель Спикера и Астамур Герхелия.

Парламентарии обсудили ряд задач, касающихся совместной деятельности в части реализации Соглашения между Народным Собранием – Парламентом Республики Абхазия и Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерацией о сотрудничестве, подписанного 1 декабря 2022 г. в Сухуме спикером Лашей Ашуба и председателем Государственной Думы Российской Федерации Вячеславом Володиным.

В частности, депутаты уделили внимание актуальным вопросам абхазо-российских отношений в сфере обороны и безопасности.

Прочитано 7 раз Последнее изменение Пятница, 09 декабря 2022 16:01

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