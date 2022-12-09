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Абхазия Информ

С АБХАЗИИ СТРОГО СПРОСИЛИ ОТНОСИТЕЛЬНО ФИНАНСОВ РФ

Новости Пятница, 09 декабря 2022 16:02
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С АБХАЗИИ СТРОГО СПРОСИЛИ ОТНОСИТЕЛЬНО ФИНАНСОВ РФ

Сухум. 9 декабря 2022. Абхазия-Информ. Россия предложила Абхазии новые проекты инвестиций, но при этом потребовала обязательной гарантии безопасности для своих инвесторов. Известный отечественный портал «Акценты» поделился известием о недавнем объявлении, прозвучавшем на Московском деловом форуме касательно дел РФ и Абхазии.

По словам, прозвучавшим в данном объявлении, российские инвесторы, имеющие дело с бизнесом в Абхазии, оказываются на грани риска из-за многочисленных захватов российских бизнесов на территории Абхазии. Кроме того, некоторые предприниматели из Российской Федерации, имевшие дело в Абхазии – бизнесмены Сергей Клемантович, Владислав Карпов, Михаил Маслов и Михаил Еваленко, погибли в результате физической расправы.

В связи с подобными высокими рисками, представители Российской Федерации, затронув тему нововведений для проектов инвестиций, потребовали от представителей Абхазии обеспечить безопасность для российских инвесторов.

https://ryazan.life/news/20221209/127921/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

Прочитано 8 раз Последнее изменение Пятница, 09 декабря 2022 16:19

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