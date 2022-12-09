НА РОССИЙСКО-АБХАЗСКОЙ ГРАНИЦЕ ВЫЯВЛЕНО БОЛЕЕ 1000 ПАЧЕК СИГАРЕТ, СОКРЫТЫХ В АВТОМОБИЛЕ

«При осмотре транспортного средства было установлено, что в багажном отделении находятся два газовых баллона, – пояснил заместитель начальника таможенного поста МАПП Адлер Краснодарской таможни Антон Александров.– По словам водителя, принадлежащие ему баллоны были пустыми, он ввозил их в Россию для заправки газом в бытовых целях для собственных нужд».

Сухум. 9 декабря 2022. Абхазия-Информ. В ходе таможенного и пограничного контроля транспортных средств на таможенном посту МАПП Адлер Краснодарской таможни был остановлен автомобиль марки LADA 2107, прибывший из Республики Абхазия.

Автомобиль с баллонами, вызвавшими подозрения у сотрудников таможни, был направлен на осмотр с помощью мобильного инспекционно-досмотрового комплекса. В ходе дальнейшего досмотра, при демонтаже корпусов газовых баллонов внутри них была обнаружена табачная продукция, сокрытая от таможенного контроля. Всего из газовых баллонов извлечено 1074 пачек сигарет (21 480 штук) производства Германии и России без акцизных марок.

Контрабандная табачная продукция и автомобиль изъяты. Возбуждены два дела об административных правонарушениях по ч. 2 ст. 16.1 и по ст.16.3 КоАП России.

С начала этого года по фактам незаконного перемещения табачной продукции через российско-абхазскую границу возбуждено 351 дело об административных правонарушениях. Количество изъятой табачной продукции составило более 655 тысяч сигарет и 2 кг табака.