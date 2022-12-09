БЕСЛАН ЭШБА ВСТРЕТИЛСЯ С ЗАМРУКОВОДИТЕЛЯ ДЕПАРТАМЕНТА ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ ИГОРЕМ ТКАЧОМ

Сухум. 9 декабря 2022. Абхазия-Информ. Глава Администрации Сухума Беслан Эшба принял заместителя руководителя Департамента внешнеэкономических связей правительства Москвы Игоря Ткача.На встрече обсудили вопросы сотрудничества между Администрацией Сухума и правительством Москвы.

Глава Сухума, приветствуя Игоря Ткача, заметил, что в Сухуме всегда ждут друзей из Москвы.

Беслан Эшба отметил, что Администрация Сухума и правительство Москвы давно готовы подписать меморандум о сотрудничестве, но в силу разных причин событие откладывалось. Свои коррективы внесла пандемия. Подписать меморандум планируют уже в новом, 2023 году.

Делегация правительства Москвы приехала в Сухум для участия в Страновой конференции. Ее проводит Координационный союз организации русских соотечественников.

Игорь Ткач передал мэру Сухума приветствие от министра Правительства Москвы, руководителя Департамента внешнеэкономических и международных связей столицы России Сергея Черёмина. Он подтвердил планы, которые собираются реализовать Правительство Москвы и Администрация Сухума.

Меморандум еще не подписан, но между департаментами правительства Москвы и Администрацией Сухума продолжаются контакты.

Беслан Эшба проводил неоднократные рабочие встречи с представителями Департамента транспорта Москвы, где обсуждались возможность создания для Сухума схемы транспортного движения с учетом богатого опыта столицы России.

«В Департаменте транспорта правительства Москвы отозвались на нашу просьбу и отметили, что могут помочь в организации схемы транспортного движения. Количество транспорта в Сухуме растет, надо строить серьезную схему транспортную движения», – сказал Беслан Эшба.

Игорь Ткач предложил помощь Правительства Москвы и в решении вопросов, связанных с ЖКХ.

В конце встречи стороны обменялись памятными подарками.

Об этом сообщает сайт столицы.