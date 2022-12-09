В БЮДЖЕТ СТОЛИЦЫ ВНЕСЕНЫ ДОПОЛНЕНИЯ

Сухум. 9 декабря 2022. Абхазия-Информ. На очередном заседании Сухумского городского Собрания по предложению главы Администрации Беслана Эшба были внесены изменения в бюджет города на 2022 год. В работе Собрания принимали участие Беслан Эшба, его заместитель Астамур Ашуба и начальник Управления финансов Администрации Сухума Алхас Лагвилава.

В своем выступлении Б. Эшба отметил, что бюджет по итогам 9-и месяцев исполняется с профицитом: «За девять месяцев текущего года в виде подоходного налога в бюджет поступило 500 млн 358 тыс. рублей при плане 40 млн 415,8 тыс. рублей. План выполнен на 118,5 %. Ожидаемое исполнение по подоходному налогу за весь год составляет 600 млн при плане 575 млн 606,5 тыс. рублей. Профицит позволит решить определенную часть проблем. Поэтому, если вы, депутаты Собрания поддержите мое предложение, будут внесены изменения в текущий бюджет. В частности, в приложении №3 «Распределение бюджетных ассигнований на 2022 год по разделам, подразделам классификации расходов» произведем уменьшение в разделе «Общее образование» на 4 млн 580 тыс., увеличив в разделах «Дошкольное образование» на 4 млн 580 тыс., «Строительство» – на 15 млн. руб.

Беслан Эшба сообщил, что деньги будут направлены на питание детей, посещающих детские сады, на ремонт кровли Центрального рынка и прилегающего к нему административного здания и на решение некоторых других проблем.

По словам начальника Управления финансов администрации Алхаса Лагвилава, сегодня детские сады посещают 2100 детей, из них стабильно – 1500. На питание одного ребенка из бюджета тратится больше денег, так как в течение года продукты подорожали на 37%.

«Питание на одного ребенка в день в начале года составляла 105 рублей, а сегодня – 160», – отметил А. Лагвилава.

«Превышение доходов над расходами, безусловно, позволяет решать наболевшие вопросы. Однако это уже третий профицит в текущем году и в очередной раз нужно внести изменения в бюджет. В предыдущий раз было обещано, что деньги, поступившие сверх запланированных, будут направлены на конкретные мероприятия. Были обговорены на какие именно, но по факту средства ушли на иные цели. Помимо этого, сложно получить ответы на свои вопросы, адресованные некоторым руководителям департаментов, – заявил депутат Саид Ашуба.

Ашуба выразил мнение, что сотрудничество Администрации и Собрания должно быть более эффективно.

Беслан Эшба в ответ Саиду Ашуба подробно рассказал депутатам о том, как используются профициты.В частности, планировали приобрести для школ города интерактивные доски, но проанализировав предлагаемые поставщиком условия, изучив рынок сбыта этих досок, решили работать напрямую с изготовителем. Это выгодно и будут гарантировано качество. Подобное происходит и в других случаях. По разным объективным причинам приходится иногда перенаправлять деньги, сказал мэр города.

Беслан Эшба также рассказал депутатам о ближайших планах и сообщил, что в феврале даст полный отчет об исполнении бюджета 2022 года, а также заявил, что в следующем году в Собрание ежеквартально будут поступать отчеты о проделанной работе от руководителей департаментов.

Председатель Собрания Дмитрий Осия подчеркнул, что депутаты на основании закона о местном самоуправлении имеют право обращаться к руководителям департаментов и управлений, при этом призвал прислушаться к мнению Беслана Эшба, который сам готов дать более полный ответ на все интересующие их вопросы.

Большинством голосов Собрание дало согласие на внесение изменений и утверждение бюджета 2022 года в новой редакции.

Материал подготовила Мадона Квициния.