ВСТРЕЧА ПРЕЗИДЕНТА С ДЕЛЕГАЦИЕЙ АО «ГАЗПРОМ ПРОМГАЗ»
Сухум. 9 декабря 2022. Абхазия-Информ. Состоялась встреча президента Абхазии Аслана Бжания с делегацией АО «Газпром промгаз». В ходе встречи главе государства представили проект Генеральной схемы газификации Республики Абхазия.
Проект разработан АО «Газпром промгаз» в рамках реализации договора, подписанного между Министерством экономики Республики Абхазия и «Газпром промгаз» по разработке генеральной схемы газификации. В соответствии с договором, срок проведения всех работ составлял один год. Была согласована и подписана дорожная карта, которая определяла сроки реализации всех этапов, предусмотренных проектом Генеральной схемы газификации.
На данном этапе разработка генеральной схемы газификации Абхазии в рамках оговоренных сроков и сроков, предусмотренных в целом в Договоре, завершена и была представлена руководству страны.
«Проделана большая и серьезная работа. Нам нужно определенное время для принятия решения и проработки дальнейших шагов по взаимодействию», – сказал Аслан Бжания.
Мероприятия по разработке Генеральной схемы финансируются в рамках Инвестиционной программой содействия социально-экономическому развитию Республики Абхазия на 2020-2022 гг. Срок реализации мероприятий – 2022 год.
Об этом сообщает сайт главы государства.
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