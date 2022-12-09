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Абхазия Информ

ВСТРЕЧА ПРЕЗИДЕНТА С ДЕЛЕГАЦИЕЙ АО «ГАЗПРОМ ПРОМГАЗ»

Новости Пятница, 09 декабря 2022 16:54
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ВСТРЕЧА ПРЕЗИДЕНТА С ДЕЛЕГАЦИЕЙ АО «ГАЗПРОМ ПРОМГАЗ»

Сухум. 9 декабря 2022. Абхазия-Информ. Состоялась встреча президента Абхазии Аслана Бжания с делегацией АО «Газпром промгаз». В ходе встречи главе государства представили проект Генеральной схемы газификации Республики Абхазия.

Проект разработан АО «Газпром промгаз» в рамках реализации договора, подписанного между Министерством экономики Республики Абхазия и «Газпром промгаз» по разработке генеральной схемы газификации. В соответствии с договором, срок проведения всех работ составлял один год. Была согласована и подписана дорожная карта, которая определяла сроки реализации всех этапов, предусмотренных проектом Генеральной схемы газификации.

На данном этапе разработка генеральной схемы газификации Абхазии в рамках   оговоренных сроков и сроков, предусмотренных в целом в Договоре, завершена и была представлена руководству страны.

«Проделана большая и серьезная работа. Нам нужно определенное время для принятия решения и проработки дальнейших шагов по взаимодействию», – сказал Аслан Бжания.

Мероприятия по разработке Генеральной схемы финансируются в рамках Инвестиционной программой содействия социально-экономическому развитию Республики Абхазия на 2020-2022 гг. Срок реализации мероприятий – 2022 год.

Об этом сообщает сайт главы государства.

Прочитано 3 раз Последнее изменение Пятница, 09 декабря 2022 16:59

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